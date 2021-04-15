ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси выросла просроченная задолженность организаций по кредитам и займам

15.04.2021 09:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 марта 2021 года составила 95 млрд 107,9 млн рублей. Это на 1,9% больше, чем на 1 января 2021 года, и на 2,2% меньше по сравнению с показателем на 1 февраля 2021 года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В Беларуси выросла просроченная задолженность организаций по кредитам и займам

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития», страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 марта текущего года составила 2 млрд 833,6 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она выросла на 2,2%, по сравнению с 1 февраля 2021 года — на 0,2%, передает БелаПАН.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала текущего года выросла на 4,3% до 1 млрд 61,3 млн рублей, за февраль — выросла на 0,4%. В целом внешняя кредиторская задолженность за два месяца снизилась на 4,4% (до 12 млрд 477,4 млн), по сравнению с 1 февраля — выросла на 2,5%.

Просроченная кредиторская задолженность с начала 2021 года выросла на 6,9% и на 1 марта 2021 года составила 7 млрд 956,2 млн рублей, за февраль — выросла на 2,1%.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2021 года составила 60 млрд 749,5 млн рублей, или на 1,2% меньше, чем на 1 января 2021 года, и на 1,2% больше по сравнению с показателем на 1 февраля 2021 года.

Просроченная дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 6,4% и на 1 марта 2021 года составила 8 млрд 254,8 млн рублей (за февраль — рост на 2,4%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за 2 месяца уменьшилась на 2,9% до 868,2 млн рублей (за февраль снизилась — на 1,1%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за два месяца выросла на 0,4% до 12 млрд 693,5 млн рублей, по сравнению с 1 февраля — выросла на 2,3%.

Дебиторская задолженность на 1 марта 2021 года составила 50 млрд 577,6 млн рублей, или на 0,9% больше, чем на 1 января 2021 года, и на 1,3% больше по сравнению с показателем на 1 февраля 2021 года.

Агентство по управлению активами путем продажи ценных бумаг (облигаций) коммерческим банкам будет выкупать у них долги предприятий из стратегических отраслей экономики. По сведениям БелаПАН, соответствующий проект госрешения уже подготовлен. Проект указа планируется принять «в целях создания условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики». Согласно документу, Агентству по управлению активами будут предоставлены полномочия осуществлять эмиссию облигаций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 марта 2021 года составила 95 млрд 107,9 млн рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жонка Зянковіча: «Што рабілі беларускія спэцслужбы ў суседняй краіне і якое яны мелі права затрымліваць там грамадзяніна ЗША?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by