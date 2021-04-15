Шопинг в Second hand: «Люди смотрят не на этикетки»

Источник материала: Салiдарнасць

Для секонд-хендов начали действовать новые правила торговли.





Со 2 апреля вступило в силу постановление Совмина №774 , которое регламентировало правила продажи «отдельных видов товаров и осуществления общественного питания». Основные изменения затронули секонд-хенды – им, по новым правилам, нельзя продавать в одном торговом объекте, а также в одном отделе бывшие в употреблении и новые вещи.

Напомним, «Беллегпром» неоднократно настаивал на ужесточении правил торговли для секондов – по словам главы концерна Татьяны Лугиной, в магазинах одежды из вторых рук продавалось до 70% новых вещей, что создавало неравные конкурентные условия для белорусских производителей.

Б/ушными, как прописано в постановлении, следует считать «непродовольственные товары, имеющие видимые признаки носки, стирки, эксплуатации, и (или) непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток)».

Впрочем, поскольку многие сетевые секонды параллельно с ношеными вещами реализуют новенькие колготки, белье и носки отечественного производства, а это выгодно «Беллегпрому», министерство антимонопольного регулирования и торговли подстелило соломку и предусмотрело исключение для «новых швейных и трикотажных бельевых изделий».

В общем, поскольку от принятия до вступления постановления в силу прошло три месяца, новостью оно ни для участников рынка, ни для активных покупателей не стало. Но все ли продавцы выполнили решение правительства?

…В одном только Фрунзенском районе столицы магазинов секонд-хенда больше двух десятков, и это лишь те, что указаны на Яндекс-картах, без учета совсем маленьких и недавно открывшихся торговых точек. Решаем заглянуть в несколько магазинов – от самого крупного, с торговой площадью больше 900 «квадратов», до маленького и уютного «бутика секонд-хенда».





Новый завоз будет только в субботу, поэтому в будний день тут почти пусто

«Мегасеконд» работает по принципу: каждые две недели полное обновление ассортимента, чем дальше от даты завоза, тем выше скидки – от 0 до 90%. В день завоза тут всегда очередь, а вещи гребут (слово «набирают» не передает всей полноты картины) огромными тележками и примеряют в несколько заходов.





С учетом скидки цена такого комплекта – около 25 рублей

В день визита были скидки 50%, а это значит, что людей немного: в большом зале бродит полтора десятка человек. Среди них мама двоих сыновей Юлия:

– Честно признаться, когда-то я была уверена, что детям буду покупать только новое. Так оно и было… Примерно пока старшему сыну не стукнуло три, он пошел в садик и вещи на нем буквально «горели», каждую неделю я что-то штопала и зашивала. А он еще и растет! Пришлось пересмотреть принципы, и знаете, ни разу не пожалела.





Почти настоящая «косуха» для подростка – и всего 12,6 рублей

У белорусских производителей мне иногда хочется спросить, где они берут такой хлопок и чем шьют, что через две-три стирки все швы на майках кривые, воротники растянутые, штаны в катышках. С секондом ни разу такой проблемы не возникало. Бывает даже, младший после старшего успевает поносить (а вещь бэушная, то есть как минимум после одного ребенка до нас), и все равно вещи хорошо выглядят. И стоят при этом, не как крыло от самолета. Теперь новую я мальчишкам покупаю только обувь.





В детском отделе всегда есть посетители

Юлия говорит, слышала о борьбе «Беллегпрома» с нелегальной продажей стока под видом секонда, но ей самой абсолютно новые, с этикетками вещи здесь не попадались: «Может, их тут в принципе не бывает, а может, я не там смотрю».

По слухам, раньше много стоковой одежды было в магазинах сети «Адзенне», но в этот конкретный раз и в конкретном месте мы их не обнаружили. Отдельно – возле касс – стоит стенд с новыми белорусскими детскими носками, висят новые ремни и солнечные очки, – а в других отделах детская и взрослая одежда, обувь, головные уборы, даже занавески и, например, спальные мешки – все с более или менее заметными следами «бывших в употреблении».

– На самом деле, – объясняет знакомая знакомых Ольга, которая работала в подобном магазине несколько лет и неплохо знает ситуацию изнутри, – сколько-то процентов новых, неношеных вещей будет всегда и в любом магазине: что-то было куплено на эмоциях и ни разу не надевалось, что-то подарили и не понравилось, где-то заказывали через интернет, не угадали с размером и поленились вернуть… Не 70% конечно, как утверждали в «Беллегпроме», но есть.

А еще есть «крем» – это, можно сказать, такая элита секонд-хенда, вещь б/у, но вообще без следов носки, такие вещи часто покупают свои же работники. Но формально только сток – то есть остатки от производителя или из брендового магазина, с этикетками и ярлыками – может считаться стопроцентно новой вещью. Сетевые магазины за этим следят и одно с другим не смешивают, ИПшники – часто надеются, что пронесет.





А вот белье в секонде можно продавать и новое

В этом, кстати, мы убеждаемся воочию в следующих двух магазинах. На вешалках маленького «бутика секонд-хенда» замечаем несколько одинаковых купальников разных размеров – у них даже вшивные ярлычки на спине разорваны одинаково, скорее всего, так отрывали бирки магазинов. (Кто-нибудь видел женщину, оставляющую ярлык, да еще и разорванный, внутри купальника?)





Платье-футляр, ESPRIT – 27 рублей

Впрочем, с учетом оговорки про «трикотажные бельевые изделия», которые разрешены к продаже в секондах даже новыми, вполне возможно, что владельцы этого секонда просто перестраховались.





Таких штанов по 34 рубля мы насчитали на вешалке два десятка

Зато в следующем магазине мы без труда обнаруживаем 20 (!) пар спортивных штанов одной марки, и довольно широкого размерного ряда. Продавец на вопрос, это сток или б/у вещи, отвечает, что по всем вопросам нужно обращаться к владельцам, «но вообще у нас секонд, просто очень хорошего качества, тряпья вы тут не найдете».

Допустим, чисто умозрительно, что все эти штаны действительно были в употреблении… скажем, женской футбольной команды. И не подошли – или не понравились – никому, а потому были сданы практически в идеальном состоянии. Но как быть с десятком одинаковых подростковых кофточек и платьев, тремя яркими женскими платьями, несколькими куртками – заметим, одного и того же бренда?

С высокой долей вероятности, это все-таки стоковые вещи, то есть продавец торгует ими под видом секонда нелегально и нарушает закон, не уплатив таможенные платежи и не оформив соответствующие документы. Но с учетом невысокой цены (не дороже 30 рублей) многие ли покупатели будут выяснять этот скользкий вопрос?

– Невозможно заставить «купляць беларускае», просто вставляя палки в колеса секондам, – резюмирует мой хороший знакомый, который часто и с удовольствием заходит в секонд-хенды, находя оригинальные вещички для всей семьи. – Конкурировать нужно качеством, тогда люди согласны будут пусть даже переплатить, но поддержать отечественного производителя. Есть те, у кого это получается, а есть те, кто без господдержки, без вмешательства «сверху» и не произведет, и не продаст.

Мне иногда кажется, что если вещи некоторых белорусских марок повесить в секонд-хенде, покупатели все равно выберут б/у. Люди смотрят не на этикетки, а на цену и качество.