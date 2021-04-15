Силовики отпустили журналистов Анджея Писальника и Инессу Тодрик-Писальник

Источник материала: Салiдарнасць

Задержанные 14 апреля журналисты и активисты Союза поляков в Беларуси Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник на свободе. Об этом Белсату сообщили их родные.





Утром 14 апреля к ним в квартиру пришли сотрудники милиции. Затем Анджея и Инессу увезли в Минск. Через несколько часов их привезли обратно в Гродно. Около 22 часов они уже были дома.

В Минске их допросили в качестве свидетелей по «делу поляков». Осмотра в их доме все же не было, то есть предыдущая информация не подтвердилась.

Генпрокуратура утром 14 апреля сообщила, что Гродненскому журналисту и пресс-секретарю Союза поляков в Беларуси Анджею Писальнику вынесено официальное предупреждение за то, что он в эфире польских радиостанций «Radio 24» и «Radio 4» в начале апреля 2021 года высказал ряд мнений.

Так, Анджей Писальник заявил, что в белорусских СМИ началась широкомасштабная пропаганда против Польши. И делается это для того, чтобы «создать образ поляков как людей второй категории», очернить их в глазах общества и сделать из поляков врагов народа, «как было в сталинское время».

Гродненская прокуратура увидела в этих высказываниях содержание, противоречащее требованиям законодательства Республики Беларусь о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму.