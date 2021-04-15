Постоянно возвращается герпес - что это значит? Разбираемся с врачом

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Многие люди считают герпес безобидным прыщиком на губе, который появляется пару раз в год, портит настроение, но через несколько дней бесследно исчезает. Но так ли этот вирус безобиден на самом деле? Почему у некоторых людей высыпания появляются часто, а кто-то может ни разу с ними не столкнуться? Как правильно действовать при появлении симптомов герпеса?

Обсуждаем распространенную проблему и развеиваем мифы о вирусе герпеса с врачом-дерматологом клиники «Мерси» Еленой Квитун.

Так ли безопасен вирус герпеса, как все думают? Не стоит легкомысленно относиться ни к одному из вирусов, атакующих человеческий организм. В нашем теле все так устроено, что даже незначительный сбой может привести к серьезным последствиям для здоровья. Вирус герпеса не такой уж безобидный, как может показаться на первый взгляд. Если его не лечить и просто не обращать внимания на постоянные высыпания, могут возникнуть такие тяжелые осложнения, как герпетический энцефалит, менингоэнцефалит, кератоконъюнктивит и др. Герпетический энцефалит — это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется общемозговыми и очаговыми симптомами поражения нервной системы. Менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга. Это заболевание может затронуть спинной мозг и вызвать паралич. Так что о безобидности вируса говорить не приходится. Ученые разных университетов мира занимаются поиском лечения, направленного на элиминацию (от латинского eliminare — изгонять) самого вируса из организма, но пока еще процесс находится стадии экспериментов и лабораторных исследований.

Как передается вирус герпеса? С вирусом простого герпеса организм человека встречается еще в детском возрасте. Первый контакт с вирусом может пройти незаметно, в некоторых случаях может быть незначительное повышение температуры тела, герпетический стоматит. После этого вирус навсегда остается в организме человека и сохраняется в нервных ганглиях. Передается вирус, как правило, при непосредственном контакте инфицированного человека с кожей и слизистой здорового. У некоторых людей иммунные механизмы сдерживают размножение вируса и проявления заболевания. Существует два типа вируса простого герпеса: вирус простого герпеса-1 и вирус простого герпеса-2. Раньше существовало мнение, что вирус простого герпеса-1 является причиной развития высыпаний в околоротовой области и на губах, а вирус простого герпеса-2 обычно ассоциирован с генитальной инфекцией. Но на самом деле сейчас уже исследования доказали, что оба типа вируса могут поражать как оральную, так и генитальную области и вызывать острые и рецидивирующие инфекции.

Почему у некоторых людей высыпания появляются часто, а кто-то может ни разу с ними не столкнуться? Есть исследования, согласно которым причина этого явления — в работе гена, ответственного за выработку защитного белка — интерферона. Именно интерферон необходим иммунной системе для удержания вируса герпеса в «спящем» состоянии. У людей, которые заболевают герпесом, этот ген оказался ущербным. Из-за неправильной работы гена в организме человека вырабатывается недостаточное количество интерферона, и вирус герпеса «просыпается». Тогда и появляются эти неприятные язвочки на коже. То есть иммунные механизмы не срабатывают и развиваются клинические проявления заболевания. Эти язвочки — работа вируса, который выходит наружу и пытается распространиться (человек с высыпаниями заражает других). После лечения высыпания стихают, вирус «уползает» вглубь организма. Активация вируса может происходить под действием так называемых провоцирующих факторов, которыми могут являться переохлаждения, авитаминозы, стрессы, иммунно-супрессивные состояния.

Как проявляет себя вирус герпеса? Проявления заболевания начинаются с легкого покраснения на месте будущих высыпаний, чувства жжения и зуда. Как правило, пациенты, которые страдают герпесом, могут предсказать появление высыпаний за несколько часов. Затем на этом месте возникают пузырьки, которые вскрываются через некоторое время, и образуются неглубокие язвочки. Язвочки в свою очередь ссыхаются в корочки, корочки затем отпадают и, в принципе, как правило, заболевание проходит без следа.

Как правильно действовать при появлении первых симптомов герпеса? Чтобы свести клинические проявления к минимуму и ускорить выздоровление, лечение противовирусными препаратами необходимо начинать как можно раньше. Для лечения мы применяем специальные противовирусные кремы, мази и таблетки. Но нужно понимать, что лекарственные препараты не избавляют от самого вируса, а просто позволяют остановить его размножение и развитие и ускорить выздоровление.

Как снизить риск передачи вируса от больного человека здоровому? Необходимо неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки с мылом. Чтобы не передать вирус домочадцам, в период активных высыпаний нужно пользоваться отдельной посудой и полотенцем. Не забывайте, что вирус может передаваться не только при пользовании общей посудой и полотенцем, но и при пользовании одной помадой или курении одной сигареты. Никаких поцелуев в это время! Герпес может поражать слизистую глаз. Поэтому, если вы носите линзы, соблюдайте особую осторожность — ни в коем случае не увлажняйте линзы слюной, старайтесь вообще не дотрагиваться до глаз. В период активных высыпаний откажитесь от орального секса, поскольку вирус с губ может вызвать генитальный герпес у партнера.

Может ли вирус герпеса передаваться от матери к ребенку во беременности и родов? Серьезный риск заражения ребенка, безусловно, существует, если ребенок рождается в момент активных генитальных высыпаний у женщины. Герпетическая инфекция новорожденных очень опасна и может привести к смерти ребенка или вызвать серьезные нарушения его здоровья. Для женщин с высоким риском передачи герпетической инфекции рекомендовано кесарево сечение, поскольку в этом случае риск заражения плода снижается. Но если женщина на протяжении всей беременности наблюдается у акушера-гинеколога и выполняет все его рекомендации, то герпес вовремя заметят и купируют симптомы.

Какие есть способы профилактики герпетической инфекции? Они достаточно стандартны: по возможности избегайте переохлаждения, укрепляйте иммунитет, принимайте витамины и ведите здоровый образ жизни. Все эти меры направлены на укрепление иммунитета: при его ослаблении вирус с большой вероятностью «проснется» и напомнит о себе. Медики считают, что вирусом простого герпеса заражены 95−98% населения земного шара, но клинические проявления наблюдаются далеко не у всех. К ослаблению иммунитета ведут вредные привычки, переутомление, нарушения сна, плохое питание. Иммунитет ослабляется и при длительном приеме лекарств, особенно антибиотиков.

Какие могут быть ошибки при лечении герпеса? Не секрет, что наши соотечественники любят заниматься самолечением. Однажды лекарство помогло — и в следующий раз человек сам себе его прописывает. Если вирус «нападает» на вас часто — от четырех раз в год — обязательно обратитесь к врачу, возможно, столь частые проявления инфекции — индикатор более серьезных нарушений в организме