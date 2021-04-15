Вот в каких годах будут происходить события GTA 6

Источник материала: Tut.by

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) рассказал, в каком времени будут разворачиваться события ожидаемой игры студии Rockstar Games — Grand Theft Auto 6. Об этом сообщает gamesradar.com .





В ответах на сообщение одного из подписчиков в Twitter иснайдер заявил, что «действие игры разворачивается не в 1980-х годах, а в современности». Ранее ходили слухи, что проект вернет игроков в XX век. Кроме того, Хендерсон и ранее делился информацией про GTA 6. Так, по его сведениям, в игре может появиться женский протагонист. А еще он говорил, что карта мира окажется «умеренно большой».

Официальной информации про Grand Theft Auto 6 пока нет — во всяком случае студия-разработчик не делала заявлений. Но то, что проект находится в разработке, сомнений практически нет — особенно с учетом феноменального успеха пятой номерной части серии, которая вышла в 2013 году и несколько раз переиздавалась для новых платформ. Так, игры даже появились на PS5 и Xbox Series X.

Ранее в Сети ходила информация, что Grand Theft Auto 6 может выйти в 2023 году. Якобы у Rockstar на этот период запланированы серьезные маркетинговые расходы. Но подтверждения этому — нет.