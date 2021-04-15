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Сможете назвать все команды, которые обыгрывала сборная Беларуси по футболу? Даем 15 минут

15.04.2021 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу сейчас не в фаворе у болельщиков, но на самом деле наша команда одержала не так уж мало побед. В своей истории она обыграла 44 команды (некоторые не единожды). Сможете вспомнить всех?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В тесте учитываются только матчи, признанные ФИФА (официальные и товарищеские). Игры сборной клубов или второй сборной не в счет.

Если готовы, нажимайте Play и вводите побежденных соперников в появившееся поле. На все 44 команды у вас 15 минут. Если вы сдаетесь — нажимайте под таймером кнопку Give Up. Тогда вы увидите все неназванные ответы.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу сейчас не в фаворе у болельщиков, но на самом деле наша команда одержала не так уж мало побед. В своей истории она обыграла 44 команды...
 
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