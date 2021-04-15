Минздрав и Институт Гамалеи одобрили «Спутник V», произведенный «Белмедпрепаратами»

Источник материала: ОНТ

Тем временем, в Беларуси Минздрав выдал одобрение по вакцине «Спутник V», разлитой на «Белмедпрепаратах».

Контроль качества провёл Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении и Республиканский научно-практический центр микробиологии и эпидемиологии. Дополнительно проверил препарат и институт-разработчик – центр Гамалеи.

Напомним, первая пробная партия препарата «Спутник Ви» на нашем заводе разлита еще в конце февраля. По расчётам, в месяц на «Белмедпрепартах» выпустят до 500 тысяч доз. Беларусь стала первым иностранным государством, где начали использовать российский препарат для массовой вакцинации. Всего планируется привить 5,5 миллионов жителей, из них миллион двести – до лета.

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