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Литва вошла в тройку стран ЕС с самой высокой безработицей
Источник материала: ОНТ
Литва вошла в тройку стран в Евросоюзе по уровню безработицы. В феврале он достиг 9,6%.
Это практически на 3 пункта больше, чем в феврале прошлого года. При этом в среднем в еврозоне безработица на уровне 7,5%. На первом месте Испания, на втором – Италия. Что касается Литвы, то печальная статистика для этой прибалтийской страны давно стала нормой. Ситуацию ухудшила и пандемия. К тому же в Литве участились случаи принудительного увольнения из-за карантина. А обещанную господдержку получают далеко не все представители малого и среднего бизнеса.
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Литва вошла в тройку стран в Евросоюзе по уровню безработицы. В феврале он достиг 9,6%. Это практически на 3 пункта больше, чем в феврале прошлого года. При этом в...
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