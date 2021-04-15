Статус: снова свободен. Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой

Источник материала: ОНТ

Российский актер и режиссер Данила Козловский рассказал о расставании с артисткой Ольгой Зуевой в интервью Ирине Шихман на YouTube -канале «А поговорить?».

35-летний Козловский впервые за долгое время рассказал о своей личной жизни. Известно, что он долгое время состоял в отношениях с Ольгой Зуевой. Год назад у них родилась внебрачная дочь. Девочку назвали Ода-Валентина. Зуева вместе с малышкой живут в Нью-Йорке и не собираются переезжать. Ведущая спросила артиста: «Что с Олей?».

Режиссер признался, что разрыв переживает остро, и не хочет, чтобы расставание оказало влияние на его общение с дочерью. По его словам, он старается прилетать к ней, как может. На несколько дней или недель.

Также Данила Козловский рассказал, что девочка носит мамину фамилию, о чем он сожалеет.

Фото: скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram