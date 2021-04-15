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ВВП Беларуси вырос на 0,8% за I квартал 2021 года
Источник материала: ОНТ
Внутренний валовой продукт Беларуси вырос. Предварительная оценка Министерства – на 0,8%.
Итоговая статистика работы экономики страны за первые три месяца появится чуть позже. Но рост будет положительным. Внешнеторговое сальдо по товарам и услугам - позитивное. Должны «прибавить» сельское хозяйство и другие отрасли.
Что касается привлечения внешних финансовых вложений, то Минэкономики сейчас, к примеру, готовит соглашение о торговле услугами и инвестициями между Беларусью и Китаем.
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Внутренний валовой продукт Беларуси вырос. Предварительная оценка Министерства – на 0,8%. Итоговая статистика работы экономики страны за первые три месяца...
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