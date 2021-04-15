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ВВП Беларуси вырос на 0,8% за I квартал 2021 года

15.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВВП Беларуси вырос на 0,8% за I квартал 2021 года

Внутренний валовой продукт Беларуси вырос. Предварительная оценка Министерства – на 0,8%.  

Итоговая статистика работы экономики страны за первые три месяца появится чуть позже. Но рост будет положительным. Внешнеторговое сальдо по товарам и услугам - позитивное. Должны «прибавить» сельское хозяйство и другие отрасли.

Дмитрий Ярошевич, заместитель Министра экономики Беларуси: «По промышленности у нас темп роста составил больше 109%. Позитивную динамику демонстрируют приборостроение, машиностроение, фармацевтика. Мы видим улучшения финансового состояния предприятий. Мы видим, что чистая прибыль по итогам двух месяцев составила 1,8 млрд. рублей, в то время как в прошлом году это был убыток. Соответственно, все эти качественные изменения тоже вселяют нам оптимизм, уверенность в том, что первый квартал, будет ускорение экономики в следующем».  

Что касается привлечения внешних финансовых вложений, то Минэкономики сейчас, к примеру, готовит соглашение о торговле услугами и инвестициями между Беларусью и Китаем.

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Внутренний валовой продукт Беларуси вырос. Предварительная оценка Министерства – на 0,8%.   Итоговая статистика работы экономики страны за первые три месяца...
 
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