ВВП Беларуси вырос на 0,8% за I квартал 2021 года

Источник материала: ОНТ

Внутренний валовой продукт Беларуси вырос. Предварительная оценка Министерства – на 0,8%.

Итоговая статистика работы экономики страны за первые три месяца появится чуть позже. Но рост будет положительным. Внешнеторговое сальдо по товарам и услугам - позитивное. Должны «прибавить» сельское хозяйство и другие отрасли.

Дмитрий Ярошевич, заместитель Министра экономики Беларуси: «По промышленности у нас темп роста составил больше 109%. Позитивную динамику демонстрируют приборостроение, машиностроение, фармацевтика. Мы видим улучшения финансового состояния предприятий. Мы видим, что чистая прибыль по итогам двух месяцев составила 1,8 млрд. рублей, в то время как в прошлом году это был убыток. Соответственно, все эти качественные изменения тоже вселяют нам оптимизм, уверенность в том, что первый квартал, будет ускорение экономики в следующем».

Что касается привлечения внешних финансовых вложений, то Минэкономики сейчас, к примеру, готовит соглашение о торговле услугами и инвестициями между Беларусью и Китаем.

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