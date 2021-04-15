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Минэкономики Беларуси оценивает рост ВВП в I квартале на 0,6-0,8%

15.04.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ВВП Беларуси за I квартал 2021 г. вырастет на 0,6–0,8 %. Такой прогноз дал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

По его словам, специалисты наблюдают положительный экономический рост и положительное сальдо внешней торговли как по товарам, так и по услугам. Последний показатель за январь-февраль этого года составил более 750 млн долларов, из них по товарам — 88 млн долларов, по услугам — около 670 млн долларов.

В промышленности также наблюдается положительная динамика. Прогресс есть в сферах приборостроения, машиностроения и фармацевтики.

"Мы видим улучшение финансового состояния предприятий. Чистая прибыль по итогам двух месяцев составила 1,8 млрд рублей, в то время как в прошлом году за аналогичный период был убыток. Таким образом, есть все основания полагать, что рост ВВП в первом квартале будет в коридоре 100,6-100,8%", - считает чиновник.

 
 
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ВВП Беларуси за I квартал 2021 г. вырастет на 0,6–0,8 %. Такой прогноз дал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.
 
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