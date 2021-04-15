Еще три платные дороги появятся в Беларуси









пишет Государственная программа "Дороги Беларуси" на 2021–2025 годы подразумевает появление еще трех платных участков дорог, про это говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом портале,





В период реализации программы планируется расширить сеть платных автомобильных дорог и ввести плату за проезд. Взимать оплату планируется на следующих транспортных артериях:





- автомобильной дороге М-8/Е95 на участке Орша – Витебск





- автомобильной дороге М-10 на участке Речица – Калинковичи,





- автомобильной дороге Р-23 на участке Слуцк – Радково.





"К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1957,8 километра", - говорится в постановлении Совета министров.





Белорусские власти планируют в новой пятилетке при помощи взимания платы за проезд по автомобильным дорогам получить 1 806 303 163 рублей. В программе говорится, что эти средства пойдут на ремонт и реконструкцию платных дорог в первую очередь.





В настоящее время за проезд по белорусским дорогам нужно платить, если общая масса транспортного средства превышает 3,5 тонны. При этом есть категории автомобилей, которые освобождены от платы.





При этом платить придется и хозяевам автомобилей, которые легче 3,5 тонны, если их транспортное средство не зарегистрировано в государствах, входящих в ЕАЭС.















