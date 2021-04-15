ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще три платные дороги появятся в Беларуси

15.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Государственная программа развития дорог подразумевает не только реконструкцию и возведение новой дорожной инфраструктуры, но и расширение сети платных магистралей.



Государственная программа "Дороги Беларуси" на 2021–2025 годы подразумевает появление еще трех платных участков дорог, про это говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом портале, пишет 
Sputnik.

В период реализации программы планируется расширить сеть платных автомобильных дорог и ввести плату за проезд. Взимать оплату планируется на следующих транспортных артериях:

- автомобильной дороге М-8/Е95 на участке Орша – Витебск,

- автомобильной дороге М-10 на участке Речица – Калинковичи,

- автомобильной дороге Р-23 на участке Слуцк – Радково.

"К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1957,8 километра", - говорится в постановлении Совета министров.

Белорусские власти планируют в новой пятилетке при помощи взимания платы за проезд по автомобильным дорогам получить 1 806 303 163 рублей. В программе говорится, что эти средства пойдут на ремонт и реконструкцию платных дорог в первую очередь.

В настоящее время за проезд по белорусским дорогам нужно платить, если общая масса транспортного средства превышает 3,5 тонны. При этом есть категории автомобилей, которые освобождены от платы.

При этом платить придется и хозяевам автомобилей, которые легче 3,5 тонны, если их транспортное средство не зарегистрировано в государствах, входящих в ЕАЭС.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственная программа развития дорог подразумевает не только реконструкцию и возведение новой дорожной инфраструктуры, но и расширение сети платных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруcские сигареты «всплыли» в российском порту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by