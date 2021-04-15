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Белоруcские сигареты «всплыли» в российском порту

15.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Табачные изделия спрятали в напольном покрытии.



Сотрудники таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни обнаружили внутри напольного покрытия 148,5 тысячи пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Партию товара пыталась вывезти в Германию фирма из Санкт-Петербурга. Согласно декларации, в контейнере перемещался товар «покрытия напольные из непористой вулканизированной резины». Однако в сообщении российской таможни говорится, что «в отношении товарной партии сработал риск высокой вероятности заявления недостоверных сведений».


В ходе осмотра 40-футового контейнера с применением инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены посторонние вложения в товаре.

«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили, что внутри плит из спрессованной резины сокрыты пачки сигарет. Всего обнаружено 73 тысячи пачек сигарет Minsk и более 75 тысяч пачек сигарет NZ с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет превысила 2,8 тонны», – рассказали в российской таможне.

По выявленному факту Балтийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото customs.gov.ru
 
 
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Табачные изделия спрятали в напольном покрытии.
 
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