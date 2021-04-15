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Витебская милиция закупает рюкзаки для гранат
Источник материала: Партизан
Управление внутренних дел Витебского облисполкома закупает рюкзаки для спецсредств на 5280 рублей.
Задержание людей в Витебске после выборов. Фото Сергея Серебро
Судя по технической документации, эти рюкзаки предназначены для хранения и переноски гранат (газовых и свето-шумовых) и запалов к ним,
Рюкзаки для спецсредств витебской милиции должны поставить до 10 мая. Закупаются они из одного источника, оплачиваются за счет средств бюджета.
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Управление внутренних дел Витебского облисполкома закупает рюкзаки для спецсредств на 5280 рублей.
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