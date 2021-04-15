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Витебская милиция закупает рюкзаки для гранат

15.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление внутренних дел Витебского облисполкома закупает рюкзаки для спецсредств на 5280 рублей.


Задержание людей в Витебске после выборов. Фото Сергея Серебро

Судя по технической документации, эти рюкзаки предназначены для хранения и переноски гранат (газовых и свето-шумовых) и запалов к ним, пишет ННВ. Согласно техническому заданию рюкзак должен вмещать 15 запалов для спецсредств и 19 самих спецсредств. Кроме того, он должен быть оснащен патронташем на 60 патронов 12-го калибра.

Рюкзаки для спецсредств витебской милиции должны поставить до 10 мая. Закупаются они из одного источника, оплачиваются за счет средств бюджета.
 
Теги: Витебск
 
 
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Управление внутренних дел Витебского облисполкома закупает рюкзаки для спецсредств на 5280 рублей.
 
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