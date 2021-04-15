Витебская милиция закупает рюкзаки для гранат

Судя по технической документации, эти рюкзаки предназначены для хранения и переноски гранат (газовых и свето-шумовых) и запалов к ним,ННВ. Согласно техническому заданию рюкзак должен вмещать 15 запалов для спецсредств и 19 самих спецсредств. Кроме того, он должен быть оснащен патронташем на 60 патронов 12-го калибра.