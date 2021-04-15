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TCL показала смартфон Франкенштейна — с гибким и сворачивающимся экраном

15.04.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания TCL показала концепт необычного смартфона, который сочетает в себе гибкий экран, способный складываться, а также сворачиваться (не исключено, что в трубочку). Девайс получил название Fold 'n Roll, а в прессе его уже прозвали смартфоном Франкенштейна. Благодаря конструкции размер экрана варьируется от 6,87 дюйма в сложенном состоянии, 8,85 дюйма — в разложенном, 10 дюймов — в «раскрученном».

Пока это не более чем концепт, но он интересен тем, что смартфон почти привычных габаритов может превращаться как в компактный планшет, так и в полноразмерный. В TCL изучают дальнейшие перспективы развития проекта, решая, какими техническими характеристиками может обладать продукт.





Вряд ли Fold 'n Roll превратится из концепта в коммерческий продукт в ближайшее время, однако TCL наверняка выпустит смартфон с гибким экраном в 2021-м. Как отмечает The Verge, ранее компания уже показывала концепты гибких девайсов. Не исключено, что TCL станет брендом, который выпустит гибкий смартфон в средней ценовой категории.


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Компания TCL показала концепт необычного смартфона, который сочетает в себе гибкий экран, способный складываться, а также сворачиваться (не исключено, что в...
 
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