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Фокус-покус! Пьяный водитель смог въехать в гараж, не открыв ворота

15.04.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Курьезное ДТП случилось на днях в Молодечно на территории гаражного кооператива. Водитель автомобиля ВАЗ сумел въехать в запертый гараж. Фокус разгадали прибывшие на место сотрудники ГАИ. Оказалось, автомобилист для прохождения сквозь стены использовал «допинг».

Как сообщили в ГАИ Минской области, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

38-летнего водителя доставили на медосвидетельствование, которое выявило у него 2,18 промилле алкоголя. Как сообщается, ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водительского удостоверения он лишен. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

Фокус-покус! Пьяный водитель смог въехать в гараж, не открыв ворота

Напомним, в новом КоАП выделили разные степени опьянения за рулем (ст. 18.15). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) штрафуют на 100 б. в. (2900 рублей) и лишают прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывают штрафом в 200 б. в. (5800 рублей) и пятью годами лишения прав. Такие последствия (200 б. в. и пять лет лишения) наступают как за вождение в сильном опьянении (в том числе наркотическом), так и за употребление спиртного после ДТП, после подачи сигнала об остановке для прохождения проверки и за отказ от медосвидетельствования.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

Еще одна авария произошла в Слуцке на улице 8 Марта. 29-летний водитель Renault, находясь в нетрезвом состоянии (0,76 промилле), совершил наезд на две припаркованные машины. Водительского удостоверения он ранее не получал и привлекался к административной ответственности как «бесправник». Авто также доставлено на штрафстоянку.

С 10 апреля на территории Минской области в рамках республиканской профилактической акции «Трезвый водитель» продолжаются мероприятия, направленные на выявление и предупреждение ДТП в состоянии опьянения.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
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Курьезное ДТП случилось на днях в Молодечно на территории гаражного кооператива. Водитель автомобиля ВАЗ сумел въехать в запертый гараж. Фокус разгадали...
 
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