Принц Гарри может оказаться в унизительное положении на похоронах дедушки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри рискует оказаться в унизительном положении: судя по всему, герцог будет единственным мужчиной в штатском на похоронах своего дедушки принца Филиппа.

После окончания "Мегзита" стало известно, что опальный принц лишился всех воинских званий, которыми от так гордился. Из-за отречения и переезда в Калифорнию Гарри запретили носить военную форму и позволили надевать лишь медали, позабыв о традиции выгуливать мундир на торжественные мероприятия - свадьбы, дни рождения и похороны.

Принц Гарри может оказаться "белой вороной" на похоронах принца Филиппа: всему виной "безобидное" решение его дяди, не менее опального принца Эндрю.

Сын королевы, сложивший полномочия из-за секс-скандала, собирается наведаться на похороны своего отца и сделать это эффектно - в форме адмирала. Это звание Эндрю должен был получить в день своего 60-летия, но попросил отложить присвоение. А теперь согласился и начал подначивать королеву позволить ему присутствовать на похоронах в форме. Но не стоит забывать, что королевский протокол запрещает такие "финты" после отречения. В любом случае - решение останется за королевой.

Напомним, что недавно стало известно, что Кейт Миддлтон и принцы не смогут приблизиться к королеве на прощании с ее мужем.

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