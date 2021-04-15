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Невзоров: «У Путина рубль встал, а у Байдена ничего не встало»
15.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный публицист прокомментировал телефонные переговоры между президентами США и России.
13 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Он стал первым с начала обострения конфликта в Донбассе в конце марта.
Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность по поводу перемещения российских войск в граничащих с Украиной регионах. Он также выразил приверженность «суверенитету и территориальной целостности» украинского государства.
В ответ Путин изложил Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине, базирующиеся на Минских соглашениях.
Президент США предложил российскому коллеге (ранее в интервью он согласился с утверждением, что
– Мы видели, как они гладили друг друга по головкам, – прокомментировал телефонный разговор Александр Невзоров в эфире
И это лучшим образом характеризует удельный вес персонажей и всю экономику, и политическую ситуацию. Вот, оказывается, на доллар ядовитые ласки Кремля никакого не оказывают влияния, а на рубль очень прохладные и формальные ласки США немедленно оказывают такой эрегирующее действие. Мы видим, что он действительно сразу увеличился в размерах, а уж ощущается на целых 17 сантиметров.
Вообще смотри, из всех маньяков, из всех палачей самые опасные это те, которые вдруг в какую-то минуту начинают считать себя докторами, спасителями человечества. И нам всем, я полагаю, сказочно везет, что мы живем в обалденную эпоху торжества абсолютного зла, когда именно это свершается, когда маньяки начинают ощущать себя докторами.
И мы видим, как это зло торжествует, и мы все уже на этом эшафоте, все абсолютно. И менять ситуацию некому, и теперь уже надо не скулить и не жаловаться, а в лицо врачам и могильщикам только смеяться, чем, собственно говоря, мы и занимаемся.
Вот в будущей и, возможно – я не знаю, что там еще встанет у Кремля – неизбежной войне русско-украинской Россия будет воевать, надо понимать, только за одно – за звание страны-преступницы, за звание полного изгоя, за звание полного и невменяемого агрессора, нуждающегося в строго международной изоляции и внешних полицейских мерах – вот это то, за что будет воевать Россия.
Это не романтика добровольного полуудаления от мира, такого вот красивого схимничества, что мы тут исполняем некий секретный наказ, который вам всем неведом в вашей гейропе – нет, это просто на манер предвоенного Ирака, до того, как туда вошли американцы. Мне просто повезло, я как раз там был, в Ираке сразу, когда заканчивалась война, и я видел, что такое настоящая изоляция.
И надо понимать, что в России, если эта настоящая изоляция придет, не будет не только нормальных компьютеров – не будет даже «Жигулей», не будет самолетов, потому что всё либо комплектующие, либо те станки, которые эти комплектующие производят. Вот этого не будет ничего.
Я уж не говорю про всякую Dolce & Gabbana, Balmain, лекарства, фильмы… То есть прибавится ко всем радостям еще и откровенное одичание, то есть будут попы и «Зои» 24 часа в сутки – попы и «Зои». И будут союзники типа Мьянмы, Нигерии, но они ничего кроме пальмовых листьев и усиленных доз СПИДа и ракушек, может быть, ничего предложить не могут.
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«Россия будет воевать только за одно – за звание полного изгоя».
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