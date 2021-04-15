«Одни в Аульсе». Как гродненцы много лет живут в промзоне между заводами и ждут отселения

Источник материала: Tut.by

Улица Аульская в Гродно находится буквально в промзоне: с трех сторон дома окружают предприятия — источники шума и неприятных запахов, с четвертой — железная дорога. Здесь живут тридцать человек. Десять лет жильцов обещают переселить, но положение не меняется, рассказывает «Вечерний Гродно».





Небольшой район будет находится примерно в полукилометре от нового химического завода, который здесь хотят построить через несколько лет.

— Мало того что дышим выбросами «Азота», теперь добавятся и «удобрения», — говорят возмущенные жители Аульской улицы.

Три небольших одноэтажных дома находятся у дороги, соединяющей обширную промышленную зону с городским кладбищем и с агрогородком Путришки. В домах прописано 14 семей, живет более 30 человек.









«Люди с большой земли», как здесь называют гостей из города, приезжают к ним нечасто. Бывают чиновники, к которым не раз обращались по поводу сложных условий проживания и давно обещанного переселения. Правда, в ответ слышат, что жить тут все-таки можно, что насчет нового жилья дело решенное, нужно только подождать…

В советское время здесь находилась воинская часть с большим складом горюче-смазочных материалов. Для военных и гражданских, которые работали в части, жилье давали поблизости.

В 1990-е годы прошлого века часть расформировали, а дома остались. Со временем здесь начала развиваться промышленная зона: рядом — «Гродно Азот», который планирует расширяться за счет строительства нового азотного комплекса, работают «Биоком», «Белагроферт», «Тайфун», ТЭЦ-2. Вблизи находится грузовой терминал «Аульс», через дорогу, по которой проезжают фуры и грузовики, фирма делает памятники.





Жители жалуются, у них вместо пения птиц — гул разгружаемых вагонов, на горизонте — дымящиеся трубы, вместо свежего воздуха — клубы пыли от многотонных грузовиков, а еще постоянно приходится жить с неприятными запахами.

— Приезжают к нам гости или родственники, но спустя пять минут говорят: «Извините, но у вас так пахнет, что мы лучше поедем». Ветер постоянно дует в нашу сторону. Заводы строили, чтобы не шло на город. Зато идет на нас. Утром выходишь на улицу, на губах сладкий привкус. Это сера, — говорит Елена, и женщины-соседки дружно добавляют, что после дождя — все лужи желтые.

Не только запахи мешают, но и шум. Днем больше всего неудобств от грузового терминала и курсирующих железнодорожных составов. Ночью грохочут заводы — в домах дрожат стекла и невозможно заснуть.

— Среди нас нет полностью здоровых. У кого-то болезни сердца, у кого-то астма или проблемы со щитовидкой. На огороде ничего не решаемся выращивать. Приходили из санстанции, сказали, что тут никому жить нельзя, — добавляет Елена.

Из бытовых условий имеются только холодная вода и электричество. Газ привозной, отопление печное, общий туалет на улице.

— Живу тут с 1959 года. Недавно поставила туалет во дворе, чтобы далеко не ходить, ноги-то больные, — рассказывает самая старая жительница Аульской Мария Феликсовна.





Ближайшие магазины находятся в Путришках за три километра. Теперь и автолавка не ездит. Одно время местные добивались, чтобы увеличили число автобусных рейсов, потому что едва удается доехать до работы. Но транспорт стал ходить еще реже.

Другая проблема — железнодорожный переезд, который могут закрыть на 40 минут. Был случай: у мужчины случился инфаркт, скорая застряла на закрытом переезде, и спасти человека не удалось.

— Десять лет назад ходили в администрацию Октябрьского района, чтобы приватизировать жилье. Специалист спросил, неужели мы живем в палатках, потому что в его документах на этом месте нет жилых домов. Были представители УЖРЭП, сказали, что жить можно, надо только окна поменять. Однажды дозвонились на прямую линию бывшему губернатору Кравцову. Он удивился, узнав, что тут живут, — вспоминает жительница Вера.





Жители Аульской ждут скорейшего переселения в новое жилье. Переезд им обещают с 2010 года. Сейчас жителям говорят, что их дома должны снести до 2030 года. Правда, никаких документов о сносе пока у местных нет.









— Этот участок, где стоят дома, не раз предлагали инвесторам, но никто им не заинтересовался. Учитывая низкую деловую активность из-за пандемии, вопрос отселения жильцов с Аульской пока на неопределенный срок приостановлен. Да и сами они отказывались оттуда уезжать, — рассказал начальник управления архитектуры, строительства и градостроительства Гродненского горисполкома Дмитрий Синица.

По его словам, наиболее логичным видится вариант с компанией «Тайфун», которая могла бы выкупить участок и использовать его в производственных целях. Представители фирмы два раза собирались это сделать, но отказывались от планов.