Овердрафт на зарплатную карту. В каких банках он будет стоить дешевле всего

Источник материала: Tut.by

Удобная опция у многих зарплатных, реже дебетовых, карт — возможность подключить овердрафт и пользоваться деньгами в нужный момент. FINANCE.TUT.BY узнал, клиенты каких банков могут оформить овердрафт сейчас, где действуют самые привлекательные условия, и сколько стоят такие кредиты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы рассматривали как овердрафтные кредиты для зарплатных клиентов банка, так и овердрафты по другим картам/пакетам. Не включены в обзор возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты. Некоторые банки устанавливаются дополнительные условия для подключения овердрафта: наличие депозита в банке или оформление договора страхования. Такие предложения не рассматривались в обзоре. От каждого банка было выбрано по одному овердрафту, в первую очередь рассматривались овердрафты для зарплатных клиентов банка.

С февраля число доступных к оформлению овердрафтов увеличилось с 9 до 14 предложений. Возобновили кредитование Белагропромбанк , Идея Банк и Франсабанк . Также появились новые предложения от БТА Банка и БПС-Сбербанка . Ознакомиться с полными условиями можно в таблице ниже.

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с сентября); срок Справка доходах; категория клиента Альфа-Банк,

Альфа-Овердрафт от 100 до 5 тыс. BYN; 22,9% (-2 п. п); в течение срока действия карты. без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private); 3% от суммы выдача наличных в сети банка. Банк БелВЭБ,

Овердрафт (в т.ч. онлайн) от 100 до 200 BYN; 16,37% (+3,04 п. п); 1 год. справка о доходах за 3−6 месяцев; держатели карточек банка. Банк Дабрабыт,

Овердрафт «Зарплатный» от 50 до 10 тыс. BYN; 16,37% (+3,04 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Банк Решение,

Онлайн-овердрафт от 200 до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Белагропромбанк,

Овердрафтный кредит от 100 до 5−15 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 20%; до 1 года, основной долг погашается в течение 24 месяцев после окончания срока кредита. без справки о доходах; клиент банка держатель пакетов «Зарплатный» или «Забота». Белгазпромбанк,

Онлайн-овердрафт до 10 тыс. BYN; 16,37% (- 7,53 п. п); погашение транша до 720 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Белинвестбанк,

Овердрафт с грейс-периодом до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 19,9% (+6,57 п. п); 90 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +, в рамках карточных пакетов «Стандартный», «Премиум», «Люкс», «VIP», на зарплатную карту, клиент банка по пакету «Лучшие годы». БПС-Сбербанк,

Овердрафтный кредит «Экспресс» от 300 до 5 тыс. BYN; 16,37%; до 12 месяцев. без справки о доходах; любой клиент банка (в том числе и новый). БТА Банк,

Овердрафт от 100 до 10 тыс. BYN; 25,99%; 12 месяцев. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Идея Банк,

Овердрафт 100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 16,37%; срок предоставления — 23 месяца, срок возврата — через 1 месяц по истечении срока предоставления. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Приорбанк,

Овердрафт к зарплатному счёту до 7,5 тыс. BYN; 19,9% (-4,1 п. п); 3,6 или 12 месяцев. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. РРБ-Банк,

Время не ждёт от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 12,87% — первые 30 дней, далее — 16,37% (+3,04 п. п); срок кредитования — 12 месяцев. справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка. Технобанк,

Зарплатный овердрафт от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Франсабанк,

ПроЗАПАС от 1 до 3 заработных плат, но не более 10 тыс. BYN; 19,5−19,9% в зависимости от уровня карты; до 12 месяцев. справка о доходах; зарплатный клиент банка.

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с сентября); срок Справка доходах; категория клиента Альфа-Банк,

Альфа-Овердрафт от 100 до 5 тыс. BYN; 22,9% (-2 п. п); в течение срока действия карты. без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private); 3% от суммы выдача наличных в сети банка. Банк БелВЭБ,

Овердрафт (в т.ч. онлайн) от 100 до 200 BYN; 16,37% (+3,04 п. п); 1 год. справка о доходах за 3−6 месяцев; держатели карточек банка. Банк Дабрабыт,

Овердрафт «Зарплатный» от 50 до 10 тыс. BYN; 16,37% (+3,04 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Банк Решение,

Онлайн-овердрафт от 200 до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Белагропромбанк,

Овердрафтный кредит от 100 до 5−15 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 20%; до 1 года, основной долг погашается в течение 24 месяцев после окончания срока кредита. без справки о доходах; клиент банка держатель пакетов «Зарплатный» или «Забота». Белгазпромбанк,

Онлайн-овердрафт до 10 тыс. BYN; 16,37% (- 7,53 п. п); погашение транша до 720 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Белинвестбанк,

Овердрафт с грейс-периодом до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 19,9% (+6,57 п. п); 90 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +, в рамках карточных пакетов «Стандартный», «Премиум», «Люкс», «VIP», на зарплатную карту, клиент банка по пакету «Лучшие годы». БПС-Сбербанк,

Овердрафтный кредит «Экспресс» от 300 до 5 тыс. BYN; 16,37%; до 12 месяцев. без справки о доходах; любой клиент банка (в том числе и новый). БТА Банк,

Овердрафт от 100 до 10 тыс. BYN; 25,99%; 12 месяцев. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Идея Банк,

Овердрафт 100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 16,37%; срок предоставления — 23 месяца, срок возврата — через 1 месяц по истечении срока предоставления. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Приорбанк,

Овердрафт к зарплатному счёту до 7,5 тыс. BYN; 19,9% (-4,1 п. п); 3,6 или 12 месяцев. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. РРБ-Банк,

Время не ждёт от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 12,87% — первые 30 дней, далее — 16,37% (+3,04 п. п); срок кредитования — 12 месяцев. справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка. Технобанк,

Зарплатный овердрафт от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней. без справки о доходах; зарплатный клиент банка. Франсабанк,

ПроЗАПАС от 1 до 3 заработных плат, но не более 10 тыс. BYN; 19,5−19,9% в зависимости от уровня карты; до 12 месяцев. справка о доходах; зарплатный клиент банка.

Сколько стоит овердрафт и как это работает