Овердрафт на зарплатную карту. В каких банках он будет стоить дешевле всего

Удобная опция у многих зарплатных, реже дебетовых, карт — возможность подключить овердрафт и пользоваться деньгами в нужный момент. FINANCE.TUT.BY узнал, клиенты каких банков могут оформить овердрафт сейчас, где действуют самые привлекательные условия, и сколько стоят такие кредиты.
Мы рассматривали как овердрафтные кредиты для зарплатных клиентов банка, так и овердрафты по другим картам/пакетам. Не включены в обзор возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты. Некоторые банки устанавливаются дополнительные условия для подключения овердрафта: наличие депозита в банке или оформление договора страхования. Такие предложения не рассматривались в обзоре. От каждого банка было выбрано по одному овердрафту, в первую очередь рассматривались овердрафты для зарплатных клиентов банка.
от 100 до 5 тыс. BYN; 22,9% (-2 п. п); в течение срока действия карты.
без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private); 3% от суммы выдача наличных в сети банка.
Банк БелВЭБ,
Овердрафт (в т.ч. онлайн)
от 100 до 200 BYN; 16,37% (+3,04 п. п); 1 год.
справка о доходах за 3−6 месяцев; держатели карточек банка.
Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»
от 50 до 10 тыс. BYN; 16,37% (+3,04 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Банк Решение,
Онлайн-овердрафт
от 200 до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Белагропромбанк,
Овердрафтный кредит
от 100 до 5−15 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 20%; до 1 года, основной долг погашается в течение 24 месяцев после окончания срока кредита.
без справки о доходах; клиент банка держатель пакетов «Зарплатный» или «Забота».
Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт
до 10 тыс. BYN; 16,37% (- 7,53 п. п); погашение транша до 720 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Белинвестбанк,
Овердрафт с грейс-периодом
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 19,9% (+6,57 п. п); 90 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +, в рамках карточных пакетов «Стандартный», «Премиум», «Люкс», «VIP», на зарплатную карту, клиент банка по пакету «Лучшие годы».
БПС-Сбербанк,
Овердрафтный кредит «Экспресс»
от 300 до 5 тыс. BYN; 16,37%; до 12 месяцев.
без справки о доходах; любой клиент банка (в том числе и новый).
БТА Банк,
Овердрафт
от 100 до 10 тыс. BYN; 25,99%; 12 месяцев.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Идея Банк,
Овердрафт
100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 16,37%; срок предоставления — 23 месяца, срок возврата — через 1 месяц по истечении срока предоставления.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту
до 7,5 тыс. BYN; 19,9% (-4,1 п. п); 3,6 или 12 месяцев.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
РРБ-Банк,
Время не ждёт
от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 12,87% — первые 30 дней, далее — 16,37% (+3,04 п. п); срок кредитования — 12 месяцев.
справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка.
Технобанк,
Зарплатный овердрафт
от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Франсабанк,
ПроЗАПАС
от 1 до 3 заработных плат, но не более 10 тыс. BYN; 19,5−19,9% в зависимости от уровня карты; до 12 месяцев.
справка о доходах; зарплатный клиент банка.
Банк, кредит
Сумма; ставка (изменение с сентября); срок
Справка доходах; категория клиента
Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт
от 100 до 5 тыс. BYN; 22,9% (-2 п. п); в течение срока действия карты.
без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private); 3% от суммы выдача наличных в сети банка.
Банк БелВЭБ,
Овердрафт (в т.ч. онлайн)
от 100 до 200 BYN; 16,37% (+3,04 п. п); 1 год.
справка о доходах за 3−6 месяцев; держатели карточек банка.
Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»
от 50 до 10 тыс. BYN; 16,37% (+3,04 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Банк Решение,
Онлайн-овердрафт
от 200 до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Белагропромбанк,
Овердрафтный кредит
от 100 до 5−15 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 20%; до 1 года, основной долг погашается в течение 24 месяцев после окончания срока кредита.
без справки о доходах; клиент банка держатель пакетов «Зарплатный» или «Забота».
Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт
до 10 тыс. BYN; 16,37% (- 7,53 п. п); погашение транша до 720 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Белинвестбанк,
Овердрафт с грейс-периодом
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 19,9% (+6,57 п. п); 90 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +, в рамках карточных пакетов «Стандартный», «Премиум», «Люкс», «VIP», на зарплатную карту, клиент банка по пакету «Лучшие годы».
БПС-Сбербанк,
Овердрафтный кредит «Экспресс»
от 300 до 5 тыс. BYN; 16,37%; до 12 месяцев.
без справки о доходах; любой клиент банка (в том числе и новый).
БТА Банк,
Овердрафт
от 100 до 10 тыс. BYN; 25,99%; 12 месяцев.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Идея Банк,
Овердрафт
100% от среднемесячного дохода за 3 месяца, но не более 2,5 тыс. BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 16,37%; срок предоставления — 23 месяца, срок возврата — через 1 месяц по истечении срока предоставления.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту
до 7,5 тыс. BYN; 19,9% (-4,1 п. п); 3,6 или 12 месяцев.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
РРБ-Банк,
Время не ждёт
от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 12,87% — первые 30 дней, далее — 16,37% (+3,04 п. п); срок кредитования — 12 месяцев.
справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка.
Технобанк,
Зарплатный овердрафт
от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней.
без справки о доходах; зарплатный клиент банка.
Франсабанк,
ПроЗАПАС
от 1 до 3 заработных плат, но не более 10 тыс. BYN; 19,5−19,9% в зависимости от уровня карты; до 12 месяцев.
справка о доходах; зарплатный клиент банка.
Сколько стоит овердрафт и как это работает
Чаще всего овердрафтом могут воспользоваться зарплатные клиенты банков. В Альфа-Банке и Банке БелВЭБ такая опция доступна в том числе клиентам с дебетовыми картами, а в БПС-Сбербанке и новым клиентам;
Актуальные процентные ставки находятся в пределах от 16,37% до 25,99%. Самый дорогой — в БТА Банке;
За 2 месяца ставки изменились от минус 7,53 п. п. в Белгазпромбанке до плюс 6,57 п. п. в Белинвестбанке. Многие банки кредитуют под ставку равную расчётной величине стандартного риска. С февраля ее значение выросло с 13,33% до 16,37%. Следовательно, на 3,04 п. п. увеличилась ставка в РРБ-Банке, Банке Дабрабыт и Банке БелВЭБ;
Сумма овердрафтного кредита зависит от банка, а также от заработной платы клиента. В большинстве банков сумма ограничивается 5−10 тысячами рублей. Кроме того, в ряде банков: Франсабанке, РРБ-Банке и Идея Банке, — сумма овердрафта привязана к среднему доходу за 2−3 месяца. Самый низкий лимит — в Банке БелВЭБ, уйти в минус можно всего на 200 рублей;
В Белинвестбанке помимо представленного "краткосрочного" овердрафта зарплатные клиенты также могут воспользоваться "долгосрочным" (ставка будет такая же - 19,9%, срок - 365 дней, сумма - до 5 тысяч рублей);
Для подключения овердрафта на зарплатную карту справка о доходах не понадобится, достаточно получить выписку со счета в банке.