ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

6-летняя девочка подошла к краю глубокой скейт-площадки. Вот что было дальше

15.04.2021 10:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пэйдж Тобин из Австралии стала знаменитой после видео, которое мы предлагаем вам посмотреть. На нем 6-летняя девочка готовится съехать на скейте с рампы глубиной 3,5 метра. Она (в шлеме, наколенниках и розовом платье) подходит к краю площадки, ставит скейт в нужную позицию, и через несколько мгновений происходит то, чего от юной спортсменки явно не ожидали те, кто увидел ее впервые.

Пейдж занимается скейтбордингом с двух лет (!) и, судя по ее аккаунту, очень активно. Подписчики наблюдают ее (можно сказать буквально) взлеты и падения. Но это видео понравилось им особенно — его посмотрели более миллиона раз.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Instagram-аккаунт талантливой девочки подписано более 180 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Компактный электрический кроссовер Audi Q4 e-tron дебютировал в двух версиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by