6-летняя девочка подошла к краю глубокой скейт-площадки. Вот что было дальше

Источник материала: Tut.by

Пэйдж Тобин из Австралии стала знаменитой после видео, которое мы предлагаем вам посмотреть. На нем 6-летняя девочка готовится съехать на скейте с рампы глубиной 3,5 метра. Она (в шлеме, наколенниках и розовом платье) подходит к краю площадки, ставит скейт в нужную позицию, и через несколько мгновений происходит то, чего от юной спортсменки явно не ожидали те, кто увидел ее впервые.

Пейдж занимается скейтбордингом с двух лет (!) и, судя по ее аккаунту, очень активно. Подписчики наблюдают ее (можно сказать буквально) взлеты и падения. Но это видео понравилось им особенно — его посмотрели более миллиона раз.