Компактный электрический кроссовер Audi Q4 e-tron дебютировал в двух версиях

Источник материала: Tut.by

Компания Audi, что называется, поймала электроволну — вслед за кроссовером e-tron на пару с версией Sportback и седаном e-tron GT список полностью электрических моделей марки пополнила парочка компактных «паркетников» Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron.





Напомним, что оба кузовных варианта Q4 e-tron немцы уже демонстрировали в статусе концептов — в 2019-м и 2020 году. Техническую начинку и общую архитектуру «четверка» делит с моделями концерна Volkswagen на платформе MEB — то есть ID.3 и ID.4, а также Skoda Enyaq.





У пары кроссоверов идентичные длина (4,59 м), ширина (1,86 м) и колесная база (2,76 м), но у купеобразного Q4 Sportback из-за иной формы крыши уменьшенная высота и чуть менее просторный салон — особенно в задней части кузова. Так, со сложенными задними сиденьями багажник у него вмещает 1460 л против 1490 л у обычного Q4 e-tron, хотя стандартный объем, напротив, на 15 л больше (535 л). О прочих особенностях салона Q4 (интерьер у обоих версий практически одинаковый) компания уже рассказывала в марте, поэтому сразу перейдем к доступным вариантам силовых установок.





К моменту рыночного дебюта покупатели смогут выбирать из трех модификаций. Базовая версия — это Q4 35 e-tron, у которой имеется один электродвигатель (168 л.с. и 310 Нм крутящего момента) и батарея емкостью 52 кВтч. Пробег на одном заряде по циклу WLTP — 341 км и 349 км для Sportback. У Q4 40 e-tron также задний привод c одним электромотором, но он мощнее (204 л.с., крутящий момент — те же 310 Нм), а с батареей на 77 кВтч оказывается еще и самым «дальнобойным» в гамме (520 км без подзарядки).









На вершине гаммы — полноприводная модификация Q4 50 e-tron с двумя электромоторами суммарной отдачей 299 л.с. и 460 Нм. До 100 км/ч топ-версия разгоняется за 6,2 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч. Заявленный запас хода у двухмоторных версий Q4, оснащенных батареей емкостью 77 кВтч — 488−497 км.





В Германии продажи Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron начнутся летом, стартовая стоимость — 41 900 евро.