Зачем Цюрихский университет закопает две тысячи трусов в швейцарскую землю

Источник материала: Tut.by

«Трусы как доказательство» — под таким девизом Цюрихский университет запускает проект, в рамках которого в швейцарскую землю для начала будут закопаны две тысячи идеально белых трусов из биохлопка, предоставленных тысячей добровольцев. О чем, собственно, идет речь, рассказал руководитель проекта эколог Марсель ван дер Хейден (Marcel van der Heijden). Об этом пишет ИноСМИ .





Süddeutsche Zeitung: Господин ван дер Хейден, зачем вам, извините, закапывать в землю трусы?

Марсель ван дер Хейден: Мы хотим объяснить людям, насколько важна для нас всех земля. Она подвергается активной обработке, удобряется, в ней часто выращиваются монокультуры. При этом биологическое разнообразие почвы оказывается под угрозой во время любых строительных работ. Почва — это невидимая Вселенная с бесконечным множеством различных видов бактерий, грибов и других живых существ. Это мир, с которым человечеству стоило бы познакомиться поближе.

— Ну хорошо, но позвольте вернуться к трусам: почему закапывать в землю нужно именно их?

— Обычно для того, чтобы оценить качество почвы, достаточно взять чайный пакетик и закопать его, а затем оценить степень его разложения. Есть несколько стандартных сортов от одной фирмы из Нидерландов: зеленый разлагается довольно быстро; красному чаю (ройбуш) на это требуется несколько больше времени. Но если в рамках проекта спросить тысячу человек, что они предпочтут закопать — чайный пакетик или трусы, ответ будет очевиден.

— Но разве против этого метода нет возражений с научной точки зрения? В трусах тоже с самого начала есть как минимум три дырки.

— Мы закапываем только новое белье. Хотим выяснить, пригодно ли хлопчатобумажное белье — наряду с чайными пакетиками — для проверки качества почвы. Чем меньше останется от трусов, тем лучше.

— Вы рассылаете всегда одни и те же трусы. Почему участники проекта не могут закопать свое собственное белье?

— Потому что результаты должны быть сопоставимы. А иначе один возьмет черные трусы, другой — белье с частицами пластика, которые не разложатся вообще никогда. И результаты будет невозможно сравнивать. Так что у нас все продумано с научной точки зрения!

Проект «Трусы как доказательство» призван в шутливой форме продемонстрировать людям, насколько важны организмы, живущие в земле, для экосистемы и для нас, людей.

— А как по-научному определяется степень разложения?

— Участники могут прислать нам фото трусов, а также образцы почвы. У части образцов будет оцениваться показатель pH, из других проб будет также извлечена ДНК. Так мы сможем оценить разнообразие бактерий и грибов в почве.

— Может, на этом месте позднее вырастет нечто совершенно новое? Например, культура под названием «подштанникус подземнис»?

— Кто знает. В почве есть еще великое множество неизученных видов.