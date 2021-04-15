Пьяный бесправник в Кличевском районе гонялся с ГАИ - но недолго

Источник материала: Tut.by

В Кличевском районе водитель Fiat устроил погоню с ГАИ, но длилось преследование недолго — мужчину задержали. Оказалось, он был пьян, никогда не имел прав и ездил на снятой с учета машине, сообщает ГАИ региона.

Нарушителя заметили около 2 часов ночи 11 апреля в агрогородке Ореховка Кличевского района. Водитель Fiat проигнорировал звуковые сигналы и включенные маячки синего и красного цветов на патрульной машине ГАИ, не остановился и попытался скрыться. Мужчину вскоре остановили и задержали.

За рулем авто оказался 26-летний житель агрогородка Новые Максимовичи. Он был пьян — по результатам медосвидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,71 промилле. А машина в марте 2021 года была снята с учета для последующей утилизации.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, «бесправное» вождение и преследование.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .