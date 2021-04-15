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Coinbase на дебютных торгах после прямого листинга оценили в $85,8 млрд

15.04.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вчера акции Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, открыли дебютные торги на уровне $381, что на 52% выше справочной цены, установленной для прямого листинга компании биржей Nasdaq.

В ходе сессии цена бумаг поднималась до $429,54, что давало компании оценку выше $100 млрд. К закрытию рынка она составила $328,28, опустившись на 14% по сравнению с уровнем открытия. Тем не менее, это на 31% выше справочной цены на уровне $250 за акцию и обеспечивает Coinbase капитализацию в $85,8 млрд.

В рамках последнего частного инвестраунда, состоявшегося в 2018 году, криптовалютная биржа была оценена в $8 млрд. Для сравнения: капитализация биржевого оператора CME Group Inc. составляет порядка $74 млрд, Nasdaq Inc. - около $26 млрд, а Intercontinental Exchange Inc., материнской компании Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), - примерно $67 млрд.

Coinbase, основанная в 2012 году Брайаном Армстронгом и Фредом Эрсамом, является одной из наиболее известных компаний индустрии криптовалют. Она существенно выиграла от роста курса биткойна в первом квартале 2021 года, заработав за три месяца больше, чем за весь 2020 год. Согласно предварительным данным, опубликованным Coinbase на прошлой неделе, ее чистая прибыль в январе-марте составила $730-800 млн, выручка - $1,8 млрд. Для сравнения: в целом за 2020 год Coinbase получила чистую прибыль в $322 млн при выручке в $1,3 млрд.

Количество ежемесячно активных пользователей Coinbase на конец 2020 года составляло 2,8 млн, количество верифицированных пользователей - 43 млн.

Прямой листинг позволяет компании размещать акции на бирже без участия банков-андеррайтеров, что является необходимым в случае IPO. При этом компания не привлекает средства в рамках этой процедуры.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера акции Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, открыли дебютные торги на уровне $381, что на 52% выше справочной цены, установленной для...
 
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