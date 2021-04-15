Неймар: «Новый контракт больше не тема для обсуждений. Мне определенно комфортно в ПСЖ, я здесь как дома»





Неймар, Getty Images





Нападающий ПСЖ Неймар подтвердил, что продлит контракт с клубом.





пишет sportarena.by. «Новый контракт больше не тема для обсуждений. Мне определенно комфортно в ПСЖ, я здесь как дома. Чувствую себя счастливее, чем раньше», — сказал Неймар в комментарии TNT Sports Brazil,sportarena.by.





Ранее сообщалось, что Неймар подпишет новый контракт с парижанами до 2026 года. По новому договору бразилец получит бонус, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов.









В нынешнем сезоне Неймар забил 13 голов и отдал восемь результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.





Вчера ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Несмотря на домашние поражение от Баварии (0:1), парижане пробились в следующий раунд за счет выездной победы (3:2).