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Неймар: «Новый контракт больше не тема для обсуждений. Мне определенно комфортно в ПСЖ, я здесь как дома»
Источник материала: Партизан
Бразилец продлит контракт с парижанами.
Неймар, Getty Images
Нападающий ПСЖ Неймар подтвердил, что продлит контракт с клубом.
«Новый контракт больше не тема для обсуждений. Мне определенно комфортно в ПСЖ, я здесь как дома. Чувствую себя счастливее, чем раньше», — сказал Неймар в комментарии TNT Sports Brazil,
Ранее сообщалось, что Неймар подпишет новый контракт с парижанами до 2026 года. По новому договору бразилец получит бонус, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне Неймар забил 13 голов и отдал восемь результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.
Вчера ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Несмотря на домашние поражение от Баварии (0:1), парижане пробились в следующий раунд за счет выездной победы (3:2).
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Неймар: «Новый контракт больше не тема для обсуждений. Мне определенно комфортно в ПСЖ, я здесь как дома»
Бразилец продлит контракт с парижанами.
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