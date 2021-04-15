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Неймар: «Новый контракт больше не тема для обсуждений. Мне определенно комфортно в ПСЖ, я здесь как дома»

15.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразилец продлит контракт с парижанами.


Неймар, Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар подтвердил, что продлит контракт с клубом.

«Новый контракт больше не тема для обсуждений. Мне определенно комфортно в ПСЖ, я здесь как дома. Чувствую себя счастливее, чем раньше», — сказал Неймар в комментарии TNT Sports Brazil, пишет sportarena.by.

Ранее сообщалось, что Неймар подпишет новый контракт с парижанами до 2026 года. По новому договору бразилец получит бонус, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов.


В нынешнем сезоне Неймар забил 13 голов и отдал восемь результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.

Вчера ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Несмотря на домашние поражение от Баварии (0:1), парижане пробились в следующий раунд за счет выездной победы (3:2).
 
 
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