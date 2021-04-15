До Москвы за 49 рублей! В продаже появились билеты на «Ласточку»

Источник материала: Onliner

С 30 апреля ежедневно между Москвой и Минском будут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Время в пути составит менее 7 часов. В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправятся 30 апреля в 16:00. Сегодня в продаже появились билеты.

«Ласточки» будут в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут предложены три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне №5), эконом- и базовый классы. В поезде имеется возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-служба БЖД.

Билеты бизнес-класса будут стоить 136,14 рубля. Кроме быстрой поездки в соседнюю столицу, пассажирам этого класса будет предоставлено питание (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор и комплект печатной продукции.

Стоимость билетов базового класса оценили в 49,38 рубля, в экономклассе — 50,21 рубля. Для пассажиров экономкласса (вагоны №2—5) дополнительно будет предоставлен доступ к порталу «Попутчик» (видеоконтент, печатные издания, аудиокниги и музыка).

Если вы не можете жить без чая в поезде, то эта услуга будет для всех желающих, но только по безналичному расчету через банковские карты международных платежных систем. Наличка тоже в ходу, но принимать будут российские рубли, так что перед посадкой не забудьте заскочить в обменник.

Проехать на «Ласточке» можно только гражданам Беларуси и России. Также необходим отрицательный результат ПЦР-теста не позднее чем за три дня до даты начала поездки.