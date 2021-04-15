В Беларуси еще три участка дорог планируют сделать платными

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в ближайшие пять лет расширят сеть платных автомобильных дорог. Это предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ввести плату за проезд транспортных средств планируют на трех участках:

на участке Орша — Витебск трассы М8/Е95 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута);

на участке Речица — Калинковичи трассы М10 граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин;

на участке Слуцк — Радково трассы Р23 Минск — Микашевичи.

К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1 957,8 километра.



Платные автомобильные дороги к 2026 году

Согласно документу, за 2021−2025 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам поступит более 1,8 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство республиканских автомобильных дорог, в первую очередь платных.

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