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В Беларуси еще три участка дорог планируют сделать платными
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в ближайшие пять лет расширят сеть платных автомобильных дорог. Это предусмотрено
Ввести плату за проезд транспортных средств планируют на трех участках:
К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1 957,8 километра.
Согласно документу, за 2021−2025 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам поступит более 1,8 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство республиканских автомобильных дорог, в первую очередь платных.
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К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1 957,8 километра.
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