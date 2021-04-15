|
Экстремальную рыбалку во время сильного пожара сняли на видео
15.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не секрет, что рыбалка воспитывает в человеке такие качества, как самоконтроль и усидчивость. Наглядным подтверждением этому стал рыбак из Слуцка, который продемонстрировал во вторник, 13 апреля, что овладел этими навыками в совершенстве, чем привлек всеобщее внимание.
На кадрах запечатлен момент, во время которого рыбак не обратил ни малейшего внимания на то, что в нескольких метрах за его спиной бушует пожар, охвативший сухую траву.
Несмотря на то, что "на другом берегу трава зеленее" в прямом смысле этого слова, мужчина не предпринял попыток поменять дислокацию и продолжил самозабвенно удить рыбу.
Не смутили заядлого рыбака ни попытки людей заснять столь необычную картину, ни их нескончаемый поток шутливых комментариев в его адрес. Мастер мужественно продолжил свое занятие, уверенный, что выбрал самое удачное место для рыбной ловли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидец запечатлел бесстрашного рыбака из Слуцка. Мужчина не испугался пожара, который бушевал прямо за его спиной и невозмутимо продолжал заниматься своим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)