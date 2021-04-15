Экстремальную рыбалку во время сильного пожара сняли на видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не секрет, что рыбалка воспитывает в человеке такие качества, как самоконтроль и усидчивость. Наглядным подтверждением этому стал рыбак из Слуцка, который продемонстрировал во вторник, 13 апреля, что овладел этими навыками в совершенстве, чем привлек всеобщее внимание.

На кадрах запечатлен момент, во время которого рыбак не обратил ни малейшего внимания на то, что в нескольких метрах за его спиной бушует пожар, охвативший сухую траву.

Несмотря на то, что "на другом берегу трава зеленее" в прямом смысле этого слова, мужчина не предпринял попыток поменять дислокацию и продолжил самозабвенно удить рыбу.

Не смутили заядлого рыбака ни попытки людей заснять столь необычную картину, ни их нескончаемый поток шутливых комментариев в его адрес. Мастер мужественно продолжил свое занятие, уверенный, что выбрал самое удачное место для рыбной ловли.