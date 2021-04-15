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Важнейшие направления развития промышленности и АПК стран ЕАЭС на 2021 год

15.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В пятницу, 16 апреля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван –– Нур-Султан пройдет встреча c министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артаком Камаляном.

Среди основных тем беседы – приоритетные направления развития промышленности и АПК стран ЕАЭС на 2021 год, итоги недавних визитов в Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Армению, сессия ответов-вопросов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 16 апреля, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 16 апреля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста пройдет встреча c министром по промышленности и агропромышленному...
 
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