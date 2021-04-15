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Нерест закончился: с завтрашнего дня можно ловить щуку
15.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр ― Sputnik. Щуку почти на всех водоемах Беларуси можно ловить с 16 апреля, рассказали Sputnik в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
Во всех областях страны, кроме Витебской, запрет на лов щуки начался с 1 марта и сохраняется до 15 апреля включительно. В северном регионе сроки сдвинуты – с 9 марта по 25 апреля.
Инспекторы напоминают, что за каждую незаконно добытую щуку взыскивается штраф в тройном размере – по 9 базовых величин (261 рубль). Также по новым правилам нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин, согласно ст.16.25 КоАП РБ (вступил в силу с 1 марта 2021 года). При причинении крупного ущерба может наступить и уголовная ответственность.
Общий запрет
Также в стране с 1 апреля введен
"Однако если ловить одной удочкой, с одним крючком и с берега, то уже можно будет забирать себе эту рыбу", - отметил собеседник.
Судака теперь ловить нельзя
В свою очередь судак, еще один пресноводный хищник и конкурент щуки, с 15 апреля по 30 мая ушел на нерест. На его вылов инспекторы
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Пресноводный хищник первым уходит на нерест в начале весны - на севере республики запрет на его вылов пока не снят.
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