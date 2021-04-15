Поезд «Ласточка» до Москвы будет стоить от 49 до 136 рублей

С 30 апреля между Минском и Москвой начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Время в пути составит менее семи часов.



Фото: РЖД

Первый билет по маршруту Минск — Москва отправится в 16 часов 30 апреля. Пассажирам предложат три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в одном из вагонов), эконом- и базовый классы. По информации БЖД, 15 апреля началась продажа билетов.

Стоимость на местах бизнес-класса составляет 136,14 рубля, в вагоне № 1 (базовый класс) — 49,38 рубля и в вагонах № 2-5 (экономкласс) — 50,21 рубля. Пассажиры экономкласса получат доступ к мультимедийному порталу «Попутчик», плата за который включена в цену билета.

Проезд в «Ласточках» предусмотрен только для граждан Беларуси и России. Чтобы попасть на поезд, необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом, сданный не ранее чем за 72 часа до поездки.