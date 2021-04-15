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Поезд «Ласточка» до Москвы будет стоить от 49 до 136 рублей

15.04.2021 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 30 апреля между Минском и Москвой начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Время в пути составит менее семи часов.

Поезд «Ласточка» до Москвы будет стоить от 49 до 136 рублей
Фото: РЖД

Первый билет по маршруту Минск — Москва отправится в 16 часов 30 апреля. Пассажирам предложат три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в одном из вагонов), эконом- и базовый классы. По информации БЖД, 15 апреля началась продажа билетов.

Стоимость на местах бизнес-класса составляет 136,14 рубля, в вагоне № 1 (базовый класс) — 49,38 рубля и в вагонах № 2-5 (экономкласс) — 50,21 рубля. Пассажиры экономкласса получат доступ к мультимедийному порталу «Попутчик», плата за который включена в цену билета.

Проезд в «Ласточках» предусмотрен только для граждан Беларуси и России. Чтобы попасть на поезд, необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом, сданный не ранее чем за 72 часа до поездки.

 
Теги: Минск
 
 
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С 30 апреля между Минском и Москвой начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Время в пути составит менее семи часов.
 
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