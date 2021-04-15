Конституционная комиссия предлагает давать право голоса только с 20 лет

Источник материала: Салiдарнасць

Изменения по третьему разделу Конституции 14 апреля рассмотрела специально созданная комиссия, сообщает СТВ .

Якобы белорусы сами предлагают выдвигать кандидатов в президенты не от трудовых коллективов, а от политических партий и обеспечить для них равные условия.

Председатель Конституционного суда и глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич заявил, что также необходимо отказаться от выдвижения трудовыми коллективами кандидатов и в депутаты.

Также есть планы, чтобы право голосовать было у людей от 20 до 70 лет. Представители Конституционной комиссии т считают это оптимальным, поскольку молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию, а старшее поколение при принятии важного решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны, и на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья.

Сейчас право голоса имею граждане, достигшие 18 лет. Ограничение по возрасту не прописано.

Циничный замысел «конституционной комиссии»: выборы без выбора