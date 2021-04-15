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БЖД начала продажу билетов на новый скоростной поезд Минск-Москва

15.04.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Началась продажа билетов на новый скоростной поезд Минск-Москва. Об этом сообщил пресс-центр БЖД.

О запуске скоростного поезда «Ласточка» между двумя столицами уже сообщалось раньше. От Минска до Москвы поезд будет доезжать меньше чем за 7 часов. Первый рейс отправится 30 апреля.

Появившиеся сегодня в продаже билеты стоят: 49,38 рубля — базовый класс, 50,21 — экономкласс, 136,14 — бизнес-класс.

Купить билеты на «Ласточку» смогут только граждане Беларуси и России. Для поездки необходим отрицательный результат ПЦР-теста.

 
Теги: Минск
 
 
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Началась продажа билетов на новый скоростной поезд Минск-Москва. Об этом сообщил пресс-центр БЖД.
 
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