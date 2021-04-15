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Правила автомобильных грузоперевозок в Беларуси планируют изменить

15.04.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минтранс вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина, которым вносятся изменения в правила автомобильных перевозок грузов.

"Проект разработан с целью повышения эффективности использования разрешений на проезд автотранспортных средств по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов", - сообщается на сайте НЦПИ.

Проектом постановления предусматривается в отношении выдачи отдельных видов разрешений, определенных Минтрансом и получаемых от иностранных государств в небольшом количестве, дополнительное представление перевозчиком международной товарно-транспортной накладной «CMR».

Введение этой нормы позволит выдавать разрешения для проезда по территории соответствующего государства только для груженых транспортных средств, что повысит эффективность использования таких разрешений.

Также предлагается дополнить правила нормой по наделению Минтранса полномочиями на принятие решения о применении к перевозчику ограничений по количеству подлежащих к выдаче разрешений при выявлении несоблюдения перевозчиком порядка использования и возврата разрешения на проезд транспортных средств или его неиспользование, представления перевозчиком недостоверных сведений (документов) или их непредставления при изменении, а также при невыполнении обязанности по представлению сведений об использовании разрешений ЕКМТ или копии международной товарно-транспортной накладной CMR.

Кроме этого, предусматривается установить, что перевозчикам, выполняющим международные автомобильные перевозки грузов и получающим разрешения, независимо от их видов, необходимо представлять в Транспортную инспекцию документы, подтверждающие финансовое состояние, профессиональную компетентность ответственных лиц, а также списки водителей и грузовых транспортных средств.

Замечания и предложения можно направить организатору общественного обсуждения по 25 апреля 2021 г. на электронную почту uat@mintrans.gov.by.

 
 
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Минтранс вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина, которым вносятся изменения в правила автомобильных перевозок грузов.
 
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