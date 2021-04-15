"Взамен Тихановская должна признать Лукашенко победителем" - российские тг-каналы сливают "тайные переговоры" Макея и оппозиции

В этот раз российские анонимы, приближенные к кремлевским коридорам, утверждают, что Макей пообещал Светлане Тихановской и ее команде кое-что. Но и просит взамен невыполнимое.





«Штаб Тихановской готовится к переговорам с Лукашенко. По словам источника, процесс затянется до октября. Макей пообещал оппозиции освобождение политических заключённых, регистрацию партий, честные выборы в местные советы и закрытие уголовных дел в отношении лидеров оппозиции», — пишет российский тг-канал.





«Взамен Тихановская должна признать Лукашенко победителем выборов. Это даст ему возможность обнулить обязательства по реформам и углублению интеграции», — уверены авторы сообщения.





По их утверждениям, такой ход событий «лоббирует» Германия. Однако вышеуказанные измышления больше похожи на мечты Кремля по урегилированию политического кризиса в Беларуси. Именно там постоянно говорят об обещаниях Лукашенко провести реформу Конституции.





Что говорят у Тихановской

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал 7 апреля о том, какими, по его мнению, будут форматы и сценарии переговоров оппозиции с нынешней белорусской властью.





“Мы не ставим каких-либо условий о характере представительства со стороны режима, это может быть как Александр Лукашенко, так и его представители”, — пишет Франак Вячорка в тг-канале Кабинета представителей Светланы Тихановской.





Первое, что предстоит сделать, по мнению Франака Вячорки, это установить предмет переговоров. Для решения кризиса штаб оппозиции предлагает следующее:





реформировать политическую систему Беларуси, вернуть в страну закон и соблюдение прав человека;





выработать принципы и механизмы национального диалога и примирения, включая освобождение политзаключенных;





провести новые честные и свободные выборы.





Что говорят в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью российскому изданию «Аргумента и факты», вышедшему 30 марта, что в Кремле помнят о том, что говорил Александр Лукашенко в 2020 году. И на этот счет у российских властей есть «определенные ожидания».





«Конечно же, Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам. Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет», — цитирует Дмитрия Пескова «АиФ».





В то же время, приближенный к кремлевским чиновникам главред «Эха Москвы» настаивает, что переговоры властей Беларуси с оппозицией есть в планах, причем ближайших.





По мнению близкого к кремлевским чиновникам российского журналиста, Александр Лукашенко обвинениями Тихановской в терроризме просто готовит почву для переговоров.





«Ну да. Это такой способ. А почему он его должен сменить? Он считает, видимо, что этот способ очень эффективен. Ни одна сторона не опровергла то, что я говорю третью неделю. Идет подготовка к переговорам между оппозицией и Лукашенко», — выказал уверенность Алексей Венедиктов.