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К Костусеву не пустили адвоката
Источник материала: Партизан
К председателю Партии БНФ Григорию Костусеву, который содержится в СИЗО КГБ, пытался попасть адвокат, но его не пустили.
Об этом
Григория Костусева задержали в Шклове 12 апреля по уголовному делу и поместили в СИЗО КГБ.
На следующий день Комитет госбезопасности подтвердил задержание политика.
Как сообщили в ведомстве, Костусев и политтехнолог Александр Федута задержаны в рамках расследования уголовного дела по "непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления".
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К председателю Партии БНФ Григорию Костусеву, который содержится в СИЗО КГБ, пытался попасть адвокат, но его не пустили.
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