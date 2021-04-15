Суд обязал Паритетбанк вернуть клиенту $600 тысяч, которые якобы пропали из банковской ячейки. Но клиент непростой!





Фото: tut.by





обратили внимание авторы телеграм-канала Эканоміка па-беларуску, пишет НН. На приговор судавнимание авторы телеграм-канала Эканоміка па-беларуску,НН.









На самом деле, любая такая ситуация — экстраординарная и скандальная. В случае Белгазпромбанка в 2020 году имело место вмешательство работников силовых структур, а что же произошло в Паритетбанке?





Знакомые с ситуацией источники объясняют, что история имела место около четырех лет назад и обрела новую юридическую жизнь, когда банк перестал принадлежать государству: в 2020-м Паритетбанк купили структуры Саида Гуцериева — сына российского миллиардера Михаила Гуцериева.





Деньги исчезли будто бы таким образом: работница депозитария вступила в сговор со своим парнем-иностранцем, который в указанное время пришел в депозитарий и с ее помощью вскрыл несколько ячеек, высверлив их.





Точный размер похищенного оценить невозможно, так как содержимое ячеек составляет тайну.





Когда о ситуации сообщили арендаторам вскрытых ячеек, один из них заявил о пропаже $600 тысяч. Тогда в банке задались вопросом, возможно ли это, и попытались физически разместить столько денег в ячейке — не помещалось. Попросили обосновать происхождение средств —ничего не добились.





Потом якобы служба безопасности выяснила, что он в свое время был судим за мошенничество. Но когда еще Паритетбанк принадлежал Управлению делами президента, клиент ходил и угрожал, что всех засудит. Тогда это воспринималось с иронией. «А теперь человек решил еще раз попытаться взыскать $600 тысяч после того, как сменился собственник», — рассказал топ-менеджер банка.





В итоге суд принял сторону клиента.







