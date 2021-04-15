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Суд обязал Паритетбанк вернуть клиенту $600 тысяч, которые якобы пропали из банковской ячейки. Но клиент непростой!
Источник материала: Партизан
Проблемы с целостностью банковских ячеек, похоже, возникают не только у подвергнутого погрому Белгазпромбанка. В базе судебных постановлений появилось решение суда Центрального района Минска в отношении Паритетбанка, который обязали вернуть клиентам пропавшие из ячеек более $660 тысяч.
Фото: tut.by
На самом деле, любая такая ситуация — экстраординарная и скандальная. В случае Белгазпромбанка в 2020 году имело место вмешательство работников силовых структур, а что же произошло в Паритетбанке?
Знакомые с ситуацией источники объясняют, что история имела место около четырех лет назад и обрела новую юридическую жизнь, когда банк перестал принадлежать государству: в 2020-м Паритетбанк купили структуры Саида Гуцериева — сына российского миллиардера Михаила Гуцериева.
Деньги исчезли будто бы таким образом: работница депозитария вступила в сговор со своим парнем-иностранцем, который в указанное время пришел в депозитарий и с ее помощью вскрыл несколько ячеек, высверлив их.
Точный размер похищенного оценить невозможно, так как содержимое ячеек составляет тайну.
Когда о ситуации сообщили арендаторам вскрытых ячеек, один из них заявил о пропаже $600 тысяч. Тогда в банке задались вопросом, возможно ли это, и попытались физически разместить столько денег в ячейке — не помещалось. Попросили обосновать происхождение средств —ничего не добились.
Потом якобы служба безопасности выяснила, что он в свое время был судим за мошенничество. Но когда еще Паритетбанк принадлежал Управлению делами президента, клиент ходил и угрожал, что всех засудит. Тогда это воспринималось с иронией. «А теперь человек решил еще раз попытаться взыскать $600 тысяч после того, как сменился собственник», — рассказал топ-менеджер банка.
В итоге суд принял сторону клиента.
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Суд обязал Паритетбанк вернуть клиенту $600 тысяч, которые якобы пропали из банковской ячейки. Но клиент непростой!
Проблемы с целостностью банковских ячеек, похоже, возникают не только у подвергнутого погрому Белгазпромбанка. В базе судебных постановлений появилось решение...
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