Участки витебской, слуцкой трасс и М10 станут платными

Источник материала: Onliner

На начало 2021 года общая протяженность участков платных дорог составляет 1786 километров. Госпрограмма «Дороги Беларуси» на 2021—2025 годы предусматривает расширение списка платных участков. Взимать плату решили еще и на трассах М8, М10 и Р23.

В Госпрограмме упоминается: «Планируется расширить сеть платных автомобильных дорог и ввести плату за проезд транспортных средств на участках:

М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута) на участке Орша — Витебск;М10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин на участке Речица — Калинковичи;Р23 Минск — Микашевичи на участке Слуцк — Радково».





«К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1957,8 километра. За 2021—2025 годы в бюджет от взимания платы за проезд по платным автодорогам предполагается поступление 1 806 303 163 рублей, — рассчитывают составители госпрограммы. — Средства будут направлены на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство республиканских автодорог, в первую очередь платных».

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