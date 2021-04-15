В ГАИ настаивают: фотофиксация отсутствия техосмотра работает. Но базу данных только будут передавать инспекторам

Источник материала: Onliner

«В автоматическом режиме мы начали уже фиксировать [управление без разрешения на допуск к участию в движении] с конца марта, — заявил в интервью ОНТ Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности ГУГАИ. — Высылаются соответствующие постановления». При этом Игорь Комаровский, депутат Палаты представителей, присутствовавший в студии, заметил, что доступ к базе ТО появится у ГАИ в будущем.

«Высылаются предупреждения, — уточнил Шевченко. — Потому что поменялся КоАП и данные нарушения относятся к административным проступкам, за которые выносятся предупреждения. Поэтому пока мы предупреждаем водителей, но в последующем, если не пройдут техосмотр, могут направляться и штрафы».





На самом деле постановления приходят не водителям, а собственникам (в том числе юрлицам и ИП) автомобилей — как и все другие «письма счастья». Кроме того, предупреждение по закону должны выносить не «пока», а если нарушение зафиксировано впервые в течение одного года.

Депутат Палаты представителей Игорь Комаровский, присутствовавший в студии, дополнил слова сотрудника ГУГАИ: «Упраздняется контроль Госавтоинспекции за порядком прохождения ТО. Вместе с тем формируется автоматизированная база прошедших техосмотр, и доступ к этой базе, безусловно, будет у ГАИ. Все равно ГАИ будет обладать информацией о тех, кто прошел либо не прошел техосмотр».





Комаровский говорит о том, что база данных «прошел/не прошел» только формируется и будет передана ГАИ. Каким образом система может полноценно работать без этой информации? В то же время в МВД 22 марта заявляли о работе системы как о уже состоявшемся факте: «Автоматика фиксирует факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознает регистрационный знак и сверяет его с базой данных АИС „Белтехосмотр“ на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

В эфире не прозвучал самый важный вопрос по этой теме: «Ловят ли камеры всех всех подряд или предупреждение за ТО дают только тем, кто попался на превышении скорости?» Все сведения и даже эксперименты пока склоняются ко второму варианту работы системы в данное время.

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