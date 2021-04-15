ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ГАИ настаивают: фотофиксация отсутствия техосмотра работает. Но базу данных только будут передавать инспекторам

15.04.2021 10:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«В автоматическом режиме мы начали уже фиксировать [управление без разрешения на допуск к участию в движении] с конца марта, — заявил в интервью ОНТ Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности ГУГАИ. — Высылаются соответствующие постановления». При этом Игорь Комаровский, депутат Палаты представителей, присутствовавший в студии, заметил, что доступ к базе ТО появится у ГАИ в будущем.

«Высылаются предупреждения, — уточнил Шевченко. — Потому что поменялся КоАП и данные нарушения относятся к административным проступкам, за которые выносятся предупреждения. Поэтому пока мы предупреждаем водителей, но в последующем, если не пройдут техосмотр, могут направляться и штрафы».

В ГАИ настаивают: фотофиксация отсутствия техосмотра работает. Но базу данных только будут передавать инспекторам

На самом деле постановления приходят не водителям, а собственникам (в том числе юрлицам и ИП) автомобилей — как и все другие «письма счастья». Кроме того, предупреждение по закону должны выносить не «пока», а если нарушение зафиксировано впервые в течение одного года.

Депутат Палаты представителей Игорь Комаровский, присутствовавший в студии, дополнил слова сотрудника ГУГАИ: «Упраздняется контроль Госавтоинспекции за порядком прохождения ТО. Вместе с тем формируется автоматизированная база прошедших техосмотр, и доступ к этой базе, безусловно, будет у ГАИ. Все равно ГАИ будет обладать информацией о тех, кто прошел либо не прошел техосмотр».

В ГАИ настаивают: фотофиксация отсутствия техосмотра работает. Но базу данных только будут передавать инспекторам

Комаровский говорит о том, что база данных «прошел/не прошел» только формируется и будет передана ГАИ. Каким образом система может полноценно работать без этой информации? В то же время в МВД 22 марта заявляли о работе системы как о уже состоявшемся факте: «Автоматика фиксирует факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознает регистрационный знак и сверяет его с базой данных АИС „Белтехосмотр“ на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

В эфире не прозвучал самый важный вопрос по этой теме: «Ловят ли камеры всех всех подряд или предупреждение за ТО дают только тем, кто попался на превышении скорости?» Все сведения и даже эксперименты пока склоняются ко второму варианту работы системы в данное время.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В автоматическом режиме мы начали уже фиксировать [управление без разрешения на допуск к участию в движении] с конца марта, — заявил в интервью ОНТ Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД начала продажу билетов на новый скоростной поезд Минск-Москва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by