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Глава Нацбанка о своей стратегии сбережений: «За последние пять лет доходность в белорусских рублях на 70% выше, чем в валюте»

15.04.2021 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время пресс-конференции «Об актуальных вопросах обеспечения ценовой и финансовой стабильности» глава Нацбанка Павел Каллаур рассказал о своей стратегии сбережения. Он заявил, что хранит все накопления в белорусских рублях.

— Ну конечно, в белорусских рублях. И только в белорусских рублях, — отметил Павел Владимирович. — У меня стратегия сбережения — это безотзывные депозиты на срок не меньше 13 месяцев в нацвалюте. Так вот за последние пять лет доходность хранения в белорусских рублях выше на 70%, чем доходность в валюте. Да, за последние два года доходность моя была ниже, чем у тех, кто сберегает в иностранной валюте. Но у меня нет сомнений, что в ближайшие пять лет доходность в национальной валюте будет выше, чем в иностранной.

А вы в чем храните сбережения?

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Теги: Курсы валют
 
 
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Во время пресс-конференции «Об актуальных вопросах обеспечения ценовой и финансовой стабильности» глава Нацбанка Павел Каллаур рассказал о своей стратегии...
 
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