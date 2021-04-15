Евро и доллар выросли, российский рубль резко пошел вниз

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе чего только не происходило с курсами, а доллар и вовсе побил исторический рекорд. Правда, вчера курс американской валюты оказался минимальным за три недели. Утром четверга ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже спокойная: пульс евро и доллара стабильный, без особых колебаний, у российского рубля — учащенный.

На старте торгов доллар прибавил 0,6 копейки. Американская валюта торгуется на уровне 2,6205.

Евро прибавил 1,37 копейки и стал стоить 3,1382.

Между тем российский рубль резко упал. Его сотня с ходу потеряла 4,26 копейки и стоит 3,4111.

В среду , 14 апреля, доллар просел на 2,53 копейки, до 2,6145. Евро упал на 1,58 копейки и стал стоить 3,1245. Сотня российских рублей прибавила 3,56 рубля и доросла до 3,4537 белорусского.