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Евро и доллар выросли, российский рубль резко пошел вниз
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе чего только не происходило с курсами, а доллар и вовсе побил исторический рекорд. Правда, вчера курс американской валюты оказался минимальным за три недели. Утром четверга ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже спокойная: пульс евро и доллара стабильный, без особых колебаний, у российского рубля — учащенный.
На старте торгов доллар прибавил 0,6 копейки. Американская валюта торгуется на уровне 2,6205.
Евро прибавил 1,37 копейки и стал стоить 3,1382.
Между тем российский рубль резко упал. Его сотня с ходу потеряла 4,26 копейки и стоит 3,4111.
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