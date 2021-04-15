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В Минске прощаются с «песняром» Леонидом Борткевичем

15.04.2021 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Легендарного солиста «Песняров» Леонида Борткевича не стало 13 апреля. Многие песни в его исполнении стали белорусской классикой. Сегодня в минской филармонии проходит церемония прощания с известным артистом. Сюда пришли друзья, коллеги и поклонники творчества Борткевича.

Начало церемонии прощания было назначено на 10:00. К этому времени к филармонии начали подходить люди с цветами.

В Минске прощаются с «песняром» Леонидом Борткевичем

Во время церемонии прощания, которая проходит в присутствии почетного караула, звучат мелодии «Песняров».

К 10:30 возле зала образовывается небольшая очередь из желающих попрощаться с «песняром». Пришедшие тихо переговариваются, вспоминают творчество знаменитого ансамбля.

Люди продолжают подходить, цветов становится больше. На сцене также венки от семьи, друзей и филармонии.

Легендарного музыканта похоронят на Восточном (Московском) кладбище Минска.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. С детства увлекался музыкой, пел в хоре. В 1970 году его пригласили выступать в «Песняры», и Борткевич стал вокалистом популярной группы. Вторым его увлечением после музыки была архитектура. Борткевич окончил архитектурный техникум, столичный кинотеатр «Октябрь» — его дипломный проект.

Среди известных песен, в которых солировал легендарный «песняр», — «Алеся», «Вераніка», «Калыханка» и другие.

В 1989 году вместе с женой Ольгой Корбут и сыном уехал в США. После 10-летнего перерыва вернуться в коллектив его попросил Мулявин.

«Он месяц гостил у меня в Америке и все время повторял: „Что ты здесь делаешь? Твое место на сцене. Возвращайся“. В 2000 году я приехал по его приглашению на „Золотой шлягер“. Пел „Березовый сок“ и думал, что меня забыли. Но публика вспомнила, стоя слушали, а я чуть допел, потому что слезы наворачивались. И тут я решил: все, никаких Америк!» — вспоминал Леонид Борткевич в интервью Onliner.

После смерти Мулявина руководителем группы назначили Валерия Скорожонка. Борткевич с некоторыми другими участниками «Песняров» основал группу с таким же названием.

Известно, что у артиста был сахарный диабет и проблемы с сердцем. Тем не менее, как рассказали друзья Борткевича, артист до последнего давал концерты, у него были большие творческие планы.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарного солиста «Песняров» Леонида Борткевича не стало 13 апреля. Многие песни в его исполнении стали белорусской классикой. Сегодня в минской филармонии...
 
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