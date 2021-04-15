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Windows 10 теперь работает и на новых «макбуках» с процессором M1

15.04.2021 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Parallels выпустила Parallels Desktop 16.5, в которую включена поддержка компьютеров Apple на базе процессоров M1 с возможностью запуска Arm-версии Windows 10, а также x86-приложений одновременно с нативными программами для Mac и iOS-приложениями на Big Sur. Имеются некоторые ограничения, которые связаны с самой Arm-версией Windows 10, однако вскоре будет реализована поддержка и x64-приложений.

В компании Corel, которой принадлежит Parallels, указали на значительное снижение энергопотребления после очередного обновления: на 250%, если сравнивать работу на M1 и «маках» на базе Intel. Увеличена также производительность DirectX 11 и виртуальной машины в целом.

Основным минусом является то, что в настоящее время работает только превью-версия Windows, так как Microsoft находится в процессе лицензирования соответствующей версии операционной системы. Такая версия ОС доступна в рамках программы Windows Insider, передает The Verge.

Также в Parallels Desktop 16.5 для Mac реализована поддержка дистрибутивов Linux, как Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 и Fedora Workstation 33-1.2.

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Parallels выпустила Parallels Desktop 16.5, в которую включена поддержка компьютеров Apple на базе процессоров M1 с возможностью запуска Arm-версии Windows 10, а также x86-приложений...
 
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