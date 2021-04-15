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«Дух захватывает». Рианна выпустила коллекцию нижнего белья для невест
Источник материала: Tut.by
Бренд нижнего белья 33-летней американской поп-исполнительницы и предпринимательницы Рианны «Savage X Fenty» представил дебютную свадебную капсулу, пишет
Расшитая кружевом прозрачная коллекция в белоснежном оттенке включает в себя корсеты, подвязки, стринги и тонкие нежные бра. Также есть комплекты в светло-фиолетовом цвете. Размерный ряд марки широкий: начиная от 32A до 42H и XS до 3X.
Бьюти-инфлюенсер Джеки Айна, которая обручилась еще в 2019 году, стала лицом дебютной коллекции, позируя на премьере в корсете Savage x Fenty.
Одни фанаты Рианны предполагают, что подобный ход в модном бизнесе намекает на скорые перемены в личном статусе певицы, которая состоит в отношениях с хип-хоп исполнителем ASAP Rocky. Другие уверены, что это продуманная стратегия развития собственного дела, так как наступает свадебный сезон.
Фото: savagex.com
В любом случае, новая коллекция белья понравилась подписчикам певицы. Подобные комментарии можно найти в инстаграм-аккаунте бренда: «Я не невеста, но вот это надену!», «Это так хорошо, что выйду замуж сама за себя», «Великолепно», «Это так красиво. Захватывает дух», «Я в восторге от этой коллекции».
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Расшитая кружевом прозрачная коллекция в белоснежном оттенке включает в себя корсеты, подвязки, стринги и тонкие нежные бра.
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