«Дух захватывает». Рианна выпустила коллекцию нижнего белья для невест

Источник материала: Tut.by

Бренд нижнего белья 33-летней американской поп-исполнительницы и предпринимательницы Рианны «Savage X Fenty» представил дебютную свадебную капсулу, пишет elle.ru .

Расшитая кружевом прозрачная коллекция в белоснежном оттенке включает в себя корсеты, подвязки, стринги и тонкие нежные бра. Также есть комплекты в светло-фиолетовом цвете. Размерный ряд марки широкий: начиная от 32A до 42H и XS до 3X.

Бьюти-инфлюенсер Джеки Айна, которая обручилась еще в 2019 году, стала лицом дебютной коллекции, позируя на премьере в корсете Savage x Fenty.

Одни фанаты Рианны предполагают, что подобный ход в модном бизнесе намекает на скорые перемены в личном статусе певицы, которая состоит в отношениях с хип-хоп исполнителем ASAP Rocky. Другие уверены, что это продуманная стратегия развития собственного дела, так как наступает свадебный сезон.







Фото: savagex.com

В любом случае, новая коллекция белья понравилась подписчикам певицы. Подобные комментарии можно найти в инстаграм-аккаунте бренда: «Я не невеста, но вот это надену!», «Это так хорошо, что выйду замуж сама за себя», «Великолепно», «Это так красиво. Захватывает дух», «Я в восторге от этой коллекции».





