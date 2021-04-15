﻿ В Витебске Lada Vesta влетела в дерево - водитель в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске Lada Vesta влетела в дерево - водитель в реанимации

15.04.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель получил серьезные травмы при столкновении автомобиля с деревом в Витебске, сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось ночью 14 апреля. По информации инспекторов, 43-летний водитель Lada Vesta двигался по улице Академика Павлова. При проезде перекрестка он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в дерево.


В аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось ночью 14 апреля на улице Академика Павлова.
 
Новости дня
Новости разные
 
На улице Ленина пьяный парень станцевал на крыше припаркованного авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by