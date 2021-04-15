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В Витебске Lada Vesta влетела в дерево - водитель в реанимации
Источник материала: Tut.by
Водитель получил серьезные травмы при столкновении автомобиля с деревом в Витебске,
Происшествие случилось ночью 14 апреля. По информации инспекторов, 43-летний водитель Lada Vesta двигался по улице Академика Павлова. При проезде перекрестка он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в дерево.
В аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение больницы.
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Происшествие случилось ночью 14 апреля на улице Академика Павлова.
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