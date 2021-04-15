На улице Ленина пьяный парень станцевал на крыше припаркованного авто

Источник материала: Tut.by

В Минске сотрудники милиции задержали 18-летнего парня, который повредил припаркованный автомобиль, сообщили в ГУВД.

В милицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестный разбил его BMW, припаркованный вблизи дома на улице Ленина. Сотрудники милиции выяснили, что машину повредил учащийся одного из минских колледжей.

Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями гулял по улицам города. В какой-то момент он увидел припаркованную легковушку, забрался на крышу и начал танцевать.

Пояснить мотив своего поступка правоохранителям задержанный не смог. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается.

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