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На улице Ленина пьяный парень станцевал на крыше припаркованного авто
Источник материала: Tut.by
В Минске сотрудники милиции задержали 18-летнего парня, который повредил припаркованный автомобиль,
В милицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестный разбил его BMW, припаркованный вблизи дома на улице Ленина. Сотрудники милиции выяснили, что машину повредил учащийся одного из минских колледжей.
Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями гулял по улицам города. В какой-то момент он увидел припаркованную легковушку, забрался на крышу и начал танцевать.
Пояснить мотив своего поступка правоохранителям задержанный не смог. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается.
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Пояснить мотив своего поступка правоохранителям задержанный не смог. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается.
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