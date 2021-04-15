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Журналистов Анджея Писальника и Инессу Тодрик-Писальник отпустили после допроса

15.04.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики отпустили гродненских журналистов Анджея Писальника и Инессу Тодрик-Писальник после допроса в Минске, передает «Белсат».

Журналистов Анджея Писальника и Инессу Тодрик-Писальник отпустили после допроса
Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник. Фото: БАЖ

Как сообщили родные задержанных, около 22 часов 14 апреля они уже были дома. В Минске их допросили в качестве свидетелей по «делу поляков». Информация о проведении осмотра в их квартире не подтвердилась, передает телеканал.

Ранее сообщалось, что утром 14 апреля в квартире Анджея Писальника и Инессы Тодрик-Писальник провели осмотр, после чего журналистов отвезли в Минск.

Накануне Писальника вызвали в гродненскую прокуратуру, где официально предупредили о недопущении высказываний, которые могут противоречить требованиям законодательства Беларуси о национальных меньшинствах и противодействии экстремизму. В сообщении на сайте Генпрокуратуры отмечается, что в начале апреля в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 Писальник высказал «ряд суждений, цель которых — возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности».

Уточняется, что журналист заявил о начатой в белорусских СМИ широкомасштабной пропаганде против Польши. «И делается это для того, чтобы "создать образ поляков как людей второй категории". Дескать, белорусская пропаганда хочет очернить поляков в глазах общества и сделать их врагами народа, "как было в сталинские времена"», — утверждает прокуратура.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики отпустили гродненских журналистов Анджея Писальника и Инессу Тодрик-Писальник после допроса в Минске, передает «Белсат».
 
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