Как схитрил Каллаур

Источник материала: Салiдарнасць

Председатель Национального банка Павел Каллаур личным примером агитирует хранить сбережения в белорусскх рублях.

Я всегда сберегаю [деньги] в белорусских рублях. У меня стратегия сбережения — не менее 13 месяцев безотзывные вклады. Попросил мне сделать расчеты. За 5 лет доходность по сравнению со долларовыми сбережениями была на 70% выше. Павел Каллаур

Было бы странно, если бы глава Нацбанка публично признался, что хранит сбережения в иностранной валюте. Но к озвученной им инвестиционной стратегии есть вопросы. В частности, она годится, как правило, лишь для периодов, когда национальная валюта стабильна.





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Сам Каллаур признался, что за последние 1,5-2 года доходность схемы, которую он использует, была на 5% ниже, чем у тех, кто держал деньги в долларах. Скажем больше, существующие процентные ставки по депозитам не обогатили обладателей вкладов в белорусских рублях в 2020-м, когда национальная валюта подешевела к доллару на 22%.

А, знаете, где схитрил Каллаур. Ключевой фрагмент приведенной цитаты: «За 5 лет...» Председатель Нацбанка взял выгодный для себя временной отрезок: 2016-2020. В эти годы белорусский рубль сохранял равновесие. В отличие, скажем, от 2014-2015 гг.





График курса белорусского рубля к американскому доллару, kurs-dollar-euro.ru

И уж совсем интересно было бы, если бы Каллаур рассказал, что случилось с его сбережениями в 2011 году, когда курс рубля по отношению к доллару и евро рухнул более, чем в 2,5 раза.