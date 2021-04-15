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«Стену с соседями Лукашенко создал сам. Непонятно, как теперь ввозить азербайджанскую нефть»

15.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Люстэрка ўлады – о результатах визита правителя Беларуси в Азербайджан.

«Стену с соседями Лукашенко создал сам. Непонятно, как теперь ввозить азербайджанскую нефть»

Фото sputnik.az

– Попытки вести многовекторную политику могут быть успешны и полезны. Но только в одном случае: если они системны, продуманны и не выглядят как метания припертого к стене.

Стену с Западом и Украиной Лукашенко успешно создал сам. И потому непонятно, как он собирается ввозить азербайджанскую нефть. Косвенно он это признал: «Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов».

Может, он надеется, что Алиев решит вопросы с Украиной. Через Россию недорого азербайджанскую нефть не доставить: не тащить же ее более 2000 км по железной дороге!

А с Литвой и Латвией Лукашенко тоже рассорился вдрызг и танкеры там разгружать для него не станут, даже если нефть будет норвежской (что поближе).

Кстати, Китаю Беларусь стала неинтересной ровно по такой же причине. Зачем нужен «хаб» или «логистический узел», непредсказуемо управляемый и политически отгороженный со всех сторон, кроме одной (но эта сторона и так к Китаю ближе).

Конечно, поставки оборудования, средств транспорта и иной готовой продукции в Азербайджан интересны, но едва ли могут быть сильно увеличены. Рынок Азербайджана не особо ëмок (10 миллионов 130 тыс. душ официально) и платëжеспособен.

Поэтому с учëтом того, что денег не дали и перечисленных коллегами издержек бросок на юг оказался может быть и приятен, но как минимум бесполезен.

Класковский: «Беларуси между тем грозит деградация во всех сферах»

 
 
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